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北市擴大行人綠燈早開5至10秒 今年校園周邊可完成設置

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市推廣行人綠燈早開5至10秒，提升行人可見度，目前已設置332處。圖／北市交通局提供
北市推廣行人綠燈早開5至10秒，提升行人可見度，目前已設置332處。圖／北市交通局提供

為洗刷「行人地獄」標籤，蔣市府持續推動人本交通，擴大行人綠燈早開5至10秒鐘，提升行人可見度，目前已設置332處，3月底將完成24間示範學校，預計9月初完成全市校園周邊路口，明年完成八橫八縱路口。

為了讓行人安心通過路口，北市交通局將擴大辦理行人綠燈早開措施。交通管制工程處表示，現行的行人保護時相措施，包括行人專用時相，可把行人與行車綠燈完全分離，但需考量路口寬度、行人量、轉彎車流量及道路壅塞情形，全市已設置227處。

其次為行人綠燈早開，交工處說，可提前開啟行人綠燈時間5至10秒鐘，行車綠燈時間較晚開啟，雖行車時間被壓縮，取捨後仍以行人安全為優先，也不至於塞車，車輛右轉較順暢，同時提升行人可見度，美國聯邦公路管理局研究，可有效減少行人事故，全市已設置332處。

擴大行人綠燈早開將分為4階段實施，包括今年3月底前，完成24所學校周邊路口增設行人綠燈早開時相、6月初完成完成全市國小152間、9月初完成全市國中與高中133間，以及明年度完成八橫八縱；時間為每日5時至23時。

至於是否要增加科技執法加強取締車輛不停讓行人？交通局長謝銘鴻說，警方現在有專案加強取締，但人力不足的部分可能會考慮。根據北市交大統計，北市有14處易肇事路口建置科技執法設備取締車輛不停讓行人，今年1至2月取締3051件違規。

消基會交通組召集人李克聰表示，早開10秒對行人有幫助，因車輛是紅燈無法轉彎，但擔心10秒會不夠，還是有部分行動不便者需要更多時間，走到一半也會有風險，若早開太多時間，也會造成行車效率降低，市府應廣為宣傳行人快速通過、車輛停讓行人。

用路人陳先生表示，提早讓行人先走會比較安全，駕駛也會注意到有人要通過，而且自己開車或騎車，也都會停讓行人通過，只要習慣後並提早出門，其實不會影響多少行車時間。

北市 科技執法

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