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汙水通風設施出問題 屎味飄散臭爆新北市府地下停車場
2003年啟用的新北市政府大樓，至今已20年歷史，不過雖然位在新板特區內，但僅有1樓以上接上汙水管線，地下共四層汙水、排泄物仍存放在地下4樓化糞池內，近來屢遭同仁批評屎味四溢導致停車場非常臭，因此不願停車在地下4樓。新北市秘書處對此表示，將加開停車場軸流風機運轉時段，藉由強制通風減少異味。
新北市截至112年2月底，全市用戶接管普及率為72.5%，新板特區位屬板橋區，板橋區接管率87.47%。而位在新北市新板特區中心的新北市政府大樓，啟用至今已經20年歷史，該大樓樓高33層、地下並設有4層停車場，雖然1樓以上已經接上汙水管線，但地下1至4樓汙水及排泄物仍需存放在地下4層汙水處理設施內。
但近來地下4層屢屢飄出濃厚的屎味，讓不少在此停車的市府員工感到噁心想吐，許多員工更因此不願在地下4樓停車，以免被屎味撲鼻。市府員工抱怨，地下樓層通風不佳，汙水處理設施氣味飄散已久卻不見處改善，認為市府應帶頭做好地下室空氣品質管理。
新北市秘書處對此表示，日前接獲員工反映地下4樓飄出臭味後，已經將抽糞時間從3至4月一次改為2月一次，也積極投藥、除臭避免引來蟑螂等害蟲。未來將加開地下4樓停車場軸流風機運轉時段，藉由強制通風減少異味。
秘書處說，考量同仁上下班及午休等經常進出停車場時間，原軸流風機設定為上班時間08點至8點半及下班時段下午5點至5點20分運轉，未來將加開中午時段12點至12點半的時段，期將臭味排出地下室。
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