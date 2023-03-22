北水處推家戶節水到府服務 馬桶修漏可獲最高500元抵水費

今天是世界水資源日，台北自來水事業處推動「馬桶修漏節水獎勵措施」，即日起至11月30日，用戶透過「家戶節水到府服務」檢查馬桶漏水，修復後檢附維修單據，可獲最高500元額度以抵繳該戶下期水費，經費有限用完為止。

台灣中南部近期水情不佳、旱象漸顯，北水處轄區目前供水無虞。北水處2016年起推出「家戶節水到府服務」，協助民眾檢查用水異常，經統計服務案件，高達15%以上用戶的用水異常來自馬桶漏水。

北水處表示，若用戶認為用水異常增加或每期用水量逾60度以上，可上網報名「家戶節水到府服務」或電洽專線02－87335678，將派員到府協助查看用水設施。馬桶漏水且完成修復，民眾能上網申請，獲得最高500元抵繳該戶下期水費的獎勵。

北水處分享節水妙招，換裝省水型蓮蓬頭、水龍頭，用大臉盆接下淋浴或洗菜的水可拿來沖馬桶，每沖一次就省水6公升至9公升，既省錢又省水。