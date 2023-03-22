蔣萬安上任首件都更代拆案 不同意戶發聲直呼不合理
台北市政府今完成文山區木柵段公辦都更案的代拆作業，市長蔣萬安指出，絕大多數同意戶都已遷移且希望盡速回到原本家園，市府站在此立場，依法執行代拆。不同意戶表示，不願搬遷是因整個計畫對地主不公平，也對市府做法提行政訴訟，法院審理中。
文山區木柵段公辦都更案共有21棟，49名地主有47人為私地主、2名公地主；該都更權利變換計畫於2021年4月15日核定實施，多數同意戶已搬遷，僅剩1戶不願拆遷戶為3層樓頂加老屋，由2名地主所有。
不同意戶陳先生認為，北市府執行代拆都更案政策不合理，身為地主的他不願意搬遷，原因在於整個計畫對地主不公平，例如辦理權利變換時，地主被蒙在鼓裡，而且都更實施者因與北市府有合約可省稅，地主卻不行。
陳先生表示，柯市府曾提過會把社會住宅規劃在後側基地，最終卻是設在都更後所建的大樓內，導致地主分回的房子會與社宅混居。此外，市府選配結束後才告知地主，且地主的土地被低估，少於市價15%，這些都不能接受，他已對市府作法提出行政訴訟，法院審理中。
同意戶代表陳小姐指出，該公辦都更案討論許久，住屋老舊且消防、結構不安全，經實施者於2021年4月間與多數地主協商後，啟動後續搬遷計畫，並於半年完成安置。
陳小姐說，多數住戶同意都更，但是1戶不同意戶可能有其他想法，致使相關作業再拖1年。她認為，北市府協助代拆政策不錯，讓市民對都更有信心，也建議市府未來可縮短都更審議相關流程。
北市議員徐弘庭表示，文山區是北市較早邁入高齡化的老社區，超過建物年限的戶數非常多，很多長輩每天樓梯爬上爬下，看了心中實在不捨。許多老社區常因資訊不足造成溝通困難，即使民眾都更意願高，因對權益有所疑慮而卻步。
徐弘庭說，對於此次蔣市府上任第一件公辦都更代拆的好案例，可讓民眾相信，蔣市長所領導的市府團隊對都有強烈決心，而且能確實保障住戶權利及財產權，不因都市更新而損失，盼藉此提升民眾的都更意願。
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