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公園垃圾滿地遭批無心市政 新北市府：勿政治操作惡意攻擊

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市鶯歌區古鐘樓公園遭議員卓冠廷批評滿地垃圾無人清理。圖／卓冠廷提供
新北市鶯歌區古鐘樓公園遭議員卓冠廷批評滿地垃圾無人清理。圖／卓冠廷提供

新北市鶯歌區古鐘樓公園遭議員卓冠廷批評滿地垃圾無人清理，市議員顏蔚慈批評，新北市長侯友宜第2任市長任期未滿百天，就有媒體報導意圖在議會的施政報告當作籌備畢業典禮，鶯歌爆出公園滿地垃圾缺失很諷刺。新北市府則澄清，新北議會固定一年兩次會期，市長的施政報告為每一會期必須對議會履行的義務，外界勿政治操作惡意攻擊。

新北議員卓冠廷今批評鶯歌區古鐘樓公園滿地垃圾無人清理，新北市議員陳乃瑜表示，侯友宜前日到深坑區辦行動治理座談，希望不要把行動治理當作選舉拜票之旅，不要一直閃躲落跑去選總統的質疑。市議員顏蔚慈則批評，鶯歌爆出公園滿地垃圾的市政缺失，又有媒體報導市長侯友宜準備到新北市議會作施政報告，意圖當作自己的畢業展真的很諷刺。

市議員黃淑君則說，侯友宜為選總統辦理里基層行動座談會，表面上重視市政實際卻讓官員空轉，行動座談流於形式。新北市府團隊螺絲掉滿地，高喊團結共好政治格局攏是騙。

新北市府對此澄清，新北市議會固定一年兩次會期，市長的施政報告為每一會期必須對議會履行的義務，目的在於對市民朋友報告市政建設進度及規劃，這次已經是侯友宜市長上任以來的第九次施政報告，外界無須加以穿鑿附會、加油添醋。

市府也說明，行動治理為侯友宜重要政策，上任後歷年辦理期間均為1月至3月開起，場次安排方面依往例請各區公所事先蒐集里長意見，時程常需配合各區狀況做動態規劃，行動治理實施已邁入第5年，遺憾種種努力卻還是遭到有心人士扭曲侯友宜無心市政假象，盼勿為政治操作進行惡意攻擊。

侯友宜 卓冠廷

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