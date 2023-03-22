新北古鐘樓公園滿地垃圾 卓冠廷批市政螺絲掉滿地

新北市民日前至鶯歌古鐘樓公園，卻發現滿地垃圾相當不滿，新北市議員卓冠廷認為新北市府團隊實在掉漆，最基本的公園環境維護變成各單位互踢皮球，導致以觀光聞名的鶯歌公園被丟滿地垃圾，鶯歌區公所則表示，公園內部分屬於捷運工區、部分屬公園範圍，後續將加強巡查清潔頻率，避免類似情形發生。

新北市議員卓冠廷表示，在臉書看到民眾反應「古鐘樓公園滿地垃圾超過一週」的貼文後，覺得很嚴重，馬上請助理去了解狀況並將垃圾都撿起，發現古鐘樓的垃圾有遊客飲食垃圾、便當、提神飲料空瓶、兒童尿布及煙蒂等，代表不論是外來的遊客或是在地的民眾，甚至是家長和捷運工程人員，其丟垃圾的需求都沒有被滿足。

卓冠廷強調鶯歌是觀光重要景點，假日吸引大量遊客在古鐘樓旁的停車場停車，沿著公園走到鶯歌老街去體驗鶯歌的美，但新北市政府長期以來把垃圾問題丟給基層承擔，最後基層的結論就是公園不要放垃圾桶，且鶯歌古鐘樓公園清潔垃圾的責任，竟然不歸鶯歌清潔隊和鶯歌區公所管，最後落在管大眾運輸的捷運局身上，公務單位互踢皮球，責任分配沒有考量單位屬性。