瑞芳家扶獲贈營養物資 小朋友喜拿兒童節禮物

在地方深耕多年的觀天下有線電視公司，為讓孩子提前度過一個特別的兒童節，特別提前於今（22）日至基隆家扶瑞芳服務處捐贈營養生活物資包給小朋友，小朋友喜得愛吃的零嘴和營養食品都很開心，紛紛表示這是最好的兒童節禮物。

基隆家扶中心主任陳美君說，觀天下有線電視長期關心家扶的孩子們，每年都以最貼近孩子的需求來給予捐助，今年捐助了兩萬元的營養物資，都是小朋友喜歡吃並評估營養價值後所添購，讓孩子開心拎著物資回家與家人分享。

觀天下有線電視公司經理陳文龍說，基隆家扶瑞芳服務處在地深耕20年，長期服務東北角的弱勢家庭，其努力和付出令人感佩，因此，身為在地企業也來共襄盛舉，盡一己棉薄之力，看到這些孩子臉上笑開懷，就覺得很欣慰，預祝他們兒童節快樂。

家扶中心的小朋友說，感謝觀天下的叔叔阿姨送的營養物資包，讓他們都很開心，帶回家可以和家人分享，是一個兒童節難忘的禮物。