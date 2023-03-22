瑞芳新住民唐光蓮熱心公益 當志工講台語嘛ㄟ通

來自越南的新住民唐光蓮兩年前落腳在第一市場裡開起小吃店，一開始是賣越南的家鄉菜，後來為更符合大眾口味，開始兼賣便當，便當銷售量倍增。除此之外，還協助製作關懷據點的便當，一個只收65元，主菜配菜毫不馬虎，要讓長者吃得飽飽。另外他也熱心公益，常常在各機關當志工，生活相當充實。

一間三坪不到店面，一眼就可以看到小吃店的全貌，十點不到開始準備今天的便當料理，還不到用餐時刻就已經接到電話訂單，有時還有客製化菜單，似乎已經見怪不怪，唐光蓮說，客人吃得開心合胃口最重要，所以任何菜單上的異動她幾乎來者不拒。

新住民唐光蓮從越南嫁到台灣已經二十多年，從一開始中文講得不好，到現在台語甚至說得更溜，全都是靠八點檔邊看邊學，因為家裡也都是講台語居多，所以她苦練多年才造就她的台語講得比國語好。不少新住民姊妹都會來小吃店幫忙，還有一位跟唐光蓮練台語認識多年的台灣朋友，每次只要有空就來店裡義務幫忙，讓小吃店多了滿滿的人情味。

唐光蓮開店之餘，有空就會到郵局做志工，或是其他地方需要志工的，她也會不遺餘力的參與，她說自己想成為孩子的榜樣，因此能夠做到的她都盡力參與，現在她的孩子也是品學兼優，讓唐光蓮感到很欣慰。