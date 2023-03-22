卓冠廷籲三鶯線納在地大師作品 新北：可討論展出

新北議員卓冠廷說，市府應認真推廣在地文化，如捷運三鶯線應納入藍染與在地油畫大師李梅樹畫作。市府今天說，車站設計已融合藍染及陶瓷等，未來捷運公司可與在地藝術家討論展出方式。

民進黨籍新北市議員卓冠廷發布新聞稿表示，台灣第一代油畫大師李梅樹是土生土長的三峽人，以寫實風格畫出台灣地方風土，還曾在1947年主持三峽清水祖師廟的重建工作，對台灣文史貢獻極大。卓冠廷日前參訪李梅樹的紀念館，並在身兼執行長的李梅樹兒子李景文帶領下認識李梅樹畫作。

卓冠廷說，新北市府也明白李梅樹畫作的重要性，因此先前新北市長侯友宜才會宣布在市府18樓迎賓空間引入李梅樹畫作，還標榜市值昂貴，但卻沒有進一步推廣。希望市府除了知道畫作市值，也可以花更多心思協助推廣並經營在地藝術文化。

卓冠廷說，與李梅樹紀念館方討論後，提出改善建議，包括捷運三鶯線位於三峽的站體櫥窗牆面及整體意象空間可規劃藝術廊道，融入三峽藍染、老街、綠茶、李梅樹畫作等元素；至於位於鶯歌和土城的站體，也應思考融入在地文化或名特產。

新北市政府捷運工程局表示，捷運三鶯線行經土城、三峽及鶯歌，全線12座捷運車站以土城科技、三峽藍染及鶯歌陶瓷元素作為設計主軸，各車站已預留適當空間設置公共藝術；另未來營運時，也可由新北捷運公司與在地藝術家合作，討論合適藝術廊帶等展出方式。