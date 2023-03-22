歡慶兒童節 淡水崁頂里DIY捏兔手作親子同樂
為要給小朋友，在兒童節留下滿滿的歡樂回憶，新北市淡水區崁頂里在淡江教會淡海堂舉辦崁頂兒童手作趣活動，由手作老師帶著家長與兒童一起手作黏土DIY，提前歡慶兒童節，也讓崁頂里的居民能夠有個開心假期。
崁頂里長吳庭岳表示，這次分成2個組別，依照年齡層來分組，也感謝淡江教會能夠提供這麼完善的場地來使用，更感謝鄰長們，真的花了很多時間籌備這次活動，其中關於幼童組與兒童組的場地佈置與活動方式，就規規劃了很久，希望給不同年齡層的小朋友一個有品質的活動。
因應兒童節，這次活動透過教師的指導教學，讓家長可以帶著孩子一起手作，讓孩子發揮創意，希望透過DIY親子體驗活動，不只是讓孩子可以創作屬於自己的兒童節禮物，也增進許多親子關係。
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