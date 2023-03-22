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淡水忠寮萬坪紫藤花盛開 cosplay玩家感受紫色浪漫

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水區忠寮里紫藤咖啡園，紫藤花爆開的壯觀景像，cosplay玩家也來感受紫色浪漫。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區忠寮里紫藤咖啡園，紫藤花爆開的壯觀景像，cosplay玩家也來感受紫色浪漫。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區忠寮里的一處紫藤咖啡園，紫藤花爆開的壯觀景像，更吸引許多遊客來此朝聖，不僅是有許多民眾拿著手機還有專業相機捕捉這美麗的景像，就連角色扮演cosplay玩家，也變身成為日本熱門動漫當中的角色服裝道具齊全，直說第一次來到園區真的很美。

民眾表示，由於他們喜愛的日本熱門動漫鬼滅之刃，當中的故事就是與紫藤花有關聯，因此在網路上看到淡水有這麼大片的紫藤花園，就趁著花期盛開來這裡換上動漫角色服裝，還有道具不僅是要拍出美美的照片，還有感受這浪漫的氣氛。對此業者說，紫藤花從上星期週末開始陸續盛開，而園區一整年也只開放這三個星期的時間，也希望大家可以好好把握短暫的夢幻時光。

經營這片號稱萬坪紫花園的老闆同時也是推動在地農產，滬尾農業休閒專區理事長賴文鏗表示，今年將園區分成三大主題，不僅有一進到門口就映入眼簾七百坪的紫藤花棚架，還有紫藤倒影池，最後也是最熱門的紫藤隧道，這片紫藤花園佔地萬坪，有六百珠的紫藤樹，現在盛開期間相當美麗而且整片的紫色花海也非常浪漫，業者說，現在到三月底是最盛開的季節，氣候穩定的話清明連假也能夠賞到花，要來感受紫色浪漫的民眾可要好好把握。

紫藤花 淡水

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