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計程車4月1日起價漲 北市提高敬老卡與愛心卡折抵點數
北市現有逾1萬4000輛敬老愛心計程車安裝悠遊卡刷卡機，北市府配合大台北地區計程車起程價4月1日起調整為85元，凡持有效敬老卡、愛心卡搭乘計程車，補助提高至每趟65點。另外，敬老卡即日起可搭乘安坑輕軌，可以每月480點福利點數扣抵。
社會局表示，持市府核發有效敬老悠遊卡、愛心悠遊卡搭乘敬老愛心計程車，不分搭乘車資高低，每趟次最高補助從50點提升至65點，並於4月1日計程車新運價實施日上路，盼藉提升單趟補助點數，減輕長輩、身心障礙者負擔。
北市逾1.4萬輛安裝悠遊卡刷卡機的敬老愛心計程車，民眾可撥打市話免付費的叫車專線0800-055-850、手機直撥55850，也能透過各車隊叫車專線與APP預約用車，並選定悠遊卡為支付方式。
另外，安坑輕軌3月13日正式營運，民眾即日起持北市府核發的有效敬老卡搭乘，可以每月480點的福利點數扣抵，輕軌票價20元扣8點、票價25元扣10點。
社會局提醒，敬老卡與愛心卡僅限本人使用，每月補助480點，使用該卡搭乘計程車前，記得先行儲值，若現金儲值金額不夠支付扣除補助點數後的剩餘車資，將無法扣除補助點數，仍需全額以現金支付。
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