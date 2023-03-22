北北基計程車起跳價漲至85元 敬老卡補助配合提高

北北基地區計程車起程運價4月1日起將由現行70元漲為85元，台北市社會局今天表示，持北市府核發的敬老卡或愛心卡搭乘計程車，最高補助將配合從50點提升至65點。

台北市社會局今天發布新聞稿說明，考量北北基地區計程車起程價4月1日起調漲新台幣15元，持北市府核發的敬老悠遊卡或愛心悠遊卡搭乘計程車，每趟次最高車資補助將同時從50點提升至65點。

社會局表示，台北市現行有超過1.4 萬輛配置悠遊卡刷卡機的敬老愛心計程車，搭乘方式包含撥打市話免付費的叫車專線0800-055-850，或手機直撥55850，也透過各車隊叫車專線及APP並選定支付方式為「悠遊卡」預約。

社會局提醒，敬老卡及愛心卡僅限本人使用，每月補助480點，使用敬老卡或愛心卡搭乘計程車前應先行儲值足夠金額，若儲值金不夠支付扣除補助後的剩餘車資，仍須以現金全額支付。