住戶架圍籬、大門深鎖 文山區木柵路公辦都更代拆今破門進入

台北市長蔣萬安今宣布完成文山區木柵段公辦都更案的代拆作業，這也是2019年都市更新條例修法後的台北首例。今天代拆作業橫跨多個局處，都發局長王玉芬擔任總指揮官，啟動前幾小時，代拆戶的門口仍架圍籬、大門深鎖，經破門後順利進入，逐層清查確保建物安全無虞、物品搬遷淨空後即開拆，順利完成任務。

蔣萬安強調，都更不能因此停下腳步，市府會堅定都市更新的立場，秉持改善居住環境與景觀，增進公共利益為目標，持續戮力推動都市更新。

文山木柵段公辦都更案是北市府財政局委託捷運局公開甄選，將捷股份有限公司為實施者。此位在木柵路二段、興隆D2社宅旁，權利變換計畫2021年4月15日公告核定，同年8月19日取得拆除執照。

市府表示，由於遲遲無法與代拆戶取得共識，至今仍未完成更新。考量多數同意戶皆已搬離家園，為保障多數同意戶權益與期待，以及避免公共危險災害發生，確實有更新拆除重建之必要。執行代拆過程中，市府以真誠磋商精神，在程序合法且維護地主權益的前提下，盡可能滿足代拆戶的需求，以利都更案順利推進。

更新處說明，在多次私辦協調會、2次公辦協調會中，皆難以達成使代拆戶自行搬離的共識，經北市府權衡同意戶及代拆戶的情況後，決定依法執行代拆。

市府指出，執行代拆前，市府召開多次府級工作會議，並拜訪當地里長，以了解民情。代拆日當天流程經過多次演練與討論，模擬當日可能發生情況，也規劃合適的應對流程，為了讓代拆程序順利執行，並將損害降到最低。

台北市都市發展局長王玉芬今天擔任總指揮官，代拆作業的參與單位橫跨財政局、捷運局、社會局、衛生局、消防局、文山一分局、都更處等。

更新處說，正式啟動代拆工程前幾個小時，代拆戶的門口仍架設乙種圍籬及大門深鎖的狀態，經警備組及實施者破門後，得以順利進入，逐層清查建築物，確認安全無虞後，配合物品搬遷淨空作業，即開始拆除地上物。