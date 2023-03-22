林口中山路與竹林路口陸橋拆除 月底連兩周末夜間封閉

新北林口中山路與竹林路口是當地要道，新北養工處將利用近兩周末夜間拆除，盼重現天際線，也方便民眾通行，期間將雙向道路封閉，民眾需改道。另外，由於鄰近國小，也引發家長憂心；校方回應，該處距離學校較遠，使用率低，上下學期間也都會導護人員保障安全。

養工處說明，為辦理中山路與竹林路交叉口陸橋拆除工程，將於3月24日至25日及3月31日至4月1日，每天夜間11點起至翌日上午6點拆卸陸橋大梁，中山路（中山路97巷口至佳林路口）及竹林路（林口路口至中正路口）屆時將雙向道路封閉，用路人需改由佳林路及中正路通行。

養工處說明，該陸橋拆除工程將分五階段，3月13日起進行的前三階段拆除工程都不影響交通，因此不封路；僅第四階段拆除及吊離大梁與墩柱需封閉道路，整體工程可於4月8日完成。

工務局表示，該陸橋依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由養工處、交通局及區公所邀集地方民意代表及里長等相關單位會勘評估取得共識，並試辦封閉，同時蒐集民眾意見，在無具體反對意見後才拆除。

有家長反映，該陸橋鄰近林口國小，擔憂孩童少了陸橋，通學可能產生風險。林口國小學務處回應，這次陸橋距離學校300多公尺，使用率較低，而校門口使用率較高的陸橋則跟公所極力爭取保留，不會拆除；拆除陸橋周遭在通學期間都有導護人員，也已特別跟親師生公告注意安全，家長也都接受。

養工處提醒，道路封閉期間，786、898、920等12條公車路線將受影響，會改由中正路、佳林路、林口路通行，部分站位將不停靠，請民眾改至中華電信、林口（去程）、林口農會（返程）、湖南里、中山路口、鄉村別墅、台北新境、林口站、竹林仁愛路口等站位搭乘。

養工處補充，林口中山路與竹林路交叉口陸橋是新北市升格以來拆除的第47座人行陸橋，拆完後全市將剩下107座人行陸橋，未來將持續評估使用率低的陸橋，改善人行環境，提升市容景觀。