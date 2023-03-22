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兇猛綠水龍肆虐新北吃特有種 下月將推1方法「滅龍」

聯合報／ 記者張曼蘋／即時報導
綠水龍以肉食性為主，捕食「菜單」中還包括台灣特有種，恐造成生態失衡。圖／游崇瑋提供
綠水龍以肉食性為主，捕食「菜單」中還包括台灣特有種，恐造成生態失衡。圖／游崇瑋提供

外來種「綠水龍」多年前入侵新北安坑及林口，新北市委託專家展開「獵龍行動」，去年改找兩棲爬蟲類專家游崇瑋的專業團隊捕抓，為避免像綠鬣蜥在中南部氾濫，預計4月起將採樣綠水龍，做DNA鑑定判別，建立基因資料庫，就能歸納出是原族群繁衍或遭人為棄養，也能作為新北是否建議農委會，把綠水龍比照綠鬣蜥列為管制物種的關鍵參考。

游崇瑋表示，綠水龍與綠鬣蜥常常被民眾搞混，目前綠鬣蜥主要分布在中南部，習慣棲息在樹上或樹林深處，較難補抓，最後才會失控大量繁殖；反觀綠水龍早在2011年就在新北八里、林口交界的紅水仙溪、新店安坑的五重溪被發現有族群出沒，但因為綠水龍非常依賴水，出現範圍不會超過溪流旁超過二十公尺，因此移除方法就是靠人力在夜晚沿著溪流巡視，就可看到綠水龍在兩側樹枝上睡覺，就可以直接捕抓。

游崇瑋說，綠水龍對環境生態影響比綠鬣蜥更大，除了會捕食青蛙、蜥蜴、蚯蚓外，還會有斯文豪氏攀蜥、褐樹蛙等台灣特有種，不過還好綠水龍的行為較易掌握，幾年前其他專家學者抓到400多隻，2021年抓到321隻、去年抓到197隻，數字逐漸下降，也可推估野外綠水龍有變少。

但為更有效消滅野外綠水龍，游崇瑋與團隊4月起將與師範大學研究室合作，要將新北八里、安坑二處抓到的綠水龍取下組織，做DNA判別。游崇瑋表示，目的是想建構資料庫，未來若台灣其他地方出現綠水龍，經比對就可以知道來源，像新竹前陣子發現綠水龍新族群，就能比對，看是否是人為所致。

游崇瑋無奈地說，只是目前仍沒有法律可以罰這部分，且台灣只有禁止買賣，尚未禁止飼養綠水龍，因此能做到的就是先將野外綠水龍基因建檔，知道關聯性後，再想下一步要怎麼做。

新北市農業局表示，本年度除持續清除外，將針對捕獲樣本進行DNA檢測，建立資料庫，以比對日後捕抓的綠水龍是原族群增殖或人為惡意野放，以提供中央對該物種管制參考。

綠水龍也稱亞洲水龍（Asian water dragon），是舊大陸鬣蜥科中體型較大的種類，是一種爬樹能力強的半水棲蜥蜴。圖／游崇瑋提供
綠水龍也稱亞洲水龍（Asian water dragon），是舊大陸鬣蜥科中體型較大的種類，是一種爬樹能力強的半水棲蜥蜴。圖／游崇瑋提供
目前綠鬣蜥主要分布在中南部，習慣棲息在樹上或樹林深處，較難補抓，外型與綠水龍相近，常常被民眾搞混。圖／游崇瑋提供
目前綠鬣蜥主要分布在中南部，習慣棲息在樹上或樹林深處，較難補抓，外型與綠水龍相近，常常被民眾搞混。圖／游崇瑋提供
綠水龍移除方法就是靠人力在夜晚沿著溪流巡視，就可看到綠水龍在兩側樹枝上睡覺，即可直接捕抓。圖／游崇瑋提供
綠水龍移除方法就是靠人力在夜晚沿著溪流巡視，就可看到綠水龍在兩側樹枝上睡覺，即可直接捕抓。圖／游崇瑋提供

綠鬣蜥 DNA

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