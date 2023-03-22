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北市動物園打造快樂雞莊 示範友善飼養估日產60顆蛋

中央社／ 台北22日電

北市動物園今天表示，以動物福祉為原則打造的「快樂雞莊」26日將啟用，預期2個月後日產量可達60顆，期盼在作為教育展示場域的同時，示範推動台灣蛋農轉型友善飼養。

台北市立動物園今天透過新聞稿表示，包含蛋雞等經濟動物在內，動物福祉概念已逐漸被重視，除了歐盟率先於2012年禁止「格子籠」方式飼養蛋雞，農委會也有公告友善飼養方式及指南，動物園因此選在本就有飼養家禽的兒童動物區設立「快樂雞莊」作為示範。

動物園指出，「快樂雞莊」參考農委會及國內牧場建議，採取生產模式成本較高、但能兼顧蛋雞福祉的平飼，裡頭飼養的雞隻能自由在平地奔跑及上下棲架，還有隱蔽產蛋環境，並在欄舍地面鋪設由米糠組成的發酵墊料，讓雞隻們能展現沙浴等自然行為。

動物園表示，目前雞莊內共飼養80隻龍門（LOHMAN）蛋雞，日齡約100天，預計再過2個月就會陸續產蛋，日產量將可達56至64顆，這些新鮮雞蛋將會被送到園內中央廚房清洗並蒸熟後，配送到各個館區讓動物享用。

動物園說明，雞蛋是常見食材，也是極佳蛋白質來源，但台灣大多數蛋雞仍是採用集約式籠飼，期盼民眾看到「快樂雞莊」這種對蛋雞更友善的環境後，在消費時更願意選購友善生產的雞蛋，進一步推動蛋農轉型。

動物園 雞蛋 日產

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