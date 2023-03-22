蔣萬安上任第一案 文山區木柵路公辦都更今代拆

北市府上午完成執行文山區木柵段公辦都更案之代拆作業，此案是台北市長蔣萬安上任後首宗都更代拆案。蔣萬安表示，此案要做會住宅，也有捷運共構宅，對於不同意戶，也依法按照相關程序，都充分讓不同意戶表達意見，同時對於絕大多數同意戶都已經遷移，也非常希望盡速回到原本家園， 北市府是依法執行代拆。

市府指出，此案位於木柵路二段，興隆D2社宅旁，更新後規畫興建3棟建築物，共544戶；其中公有地分回部分，將提供282戶社會住宅、環狀線南環段Y3站捷運共構宅，屬具公益性的公辦都更案件。

由於原本傳出有人要前往抗爭，但市府上午執行代拆時，並沒有人到場。文山木柵段公辦都更案係由北市府財政局委託捷運局，公開甄選將捷股份有限公司為實施者之公辦都更案，都市更新權利變換計畫於110年4月15日核定實施後，更新範圍內有1戶不願拆遷戶，故實施者將捷公司依都更條例第57條向市府申請代為拆除或遷移。

北市府表示，自108年1月30日修正公布都市更新條例第57條以來，市府秉持在不辜負同意戶的期待及尊重未同意戶權益下，以公正立場、真誠聆聽態度了解雙方訴求，堅定推動都市更新決心，協助住戶更新重建。

對於不願拆遷戶，市府表示，目前工地施工中，為維護公共安全應即早搬離，更柔性勸導不願拆遷戶能夠成全已暫時搬離家園在外租屋、殷切期待完工進住新家的多數原住戶，早日安心返回家園。