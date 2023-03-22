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蔣萬安上任第一案 文山區木柵路公辦都更今代拆

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今宣布完成執行文山區木柵段公辦都更案之代拆作業。此案也是他上任後首宗都更代拆案。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安今宣布完成執行文山區木柵段公辦都更案之代拆作業。此案也是他上任後首宗都更代拆案。記者楊正海／攝影

北市府上午完成執行文山區木柵段公辦都更案之代拆作業，此案是台北市長蔣萬安上任後首宗都更代拆案。蔣萬安表示，此案要做會住宅，也有捷運共構宅，對於不同意戶，也依法按照相關程序，都充分讓不同意戶表達意見，同時對於絕大多數同意戶都已經遷移，也非常希望盡速回到原本家園， 北市府是依法執行代拆。

市府指出，此案位於木柵路二段，興隆D2社宅旁，更新後規畫興建3棟建築物，共544戶；其中公有地分回部分，將提供282戶社會住宅、環狀線南環段Y3站捷運共構宅，屬具公益性的公辦都更案件。

由於原本傳出有人要前往抗爭，但市府上午執行代拆時，並沒有人到場。文山木柵段公辦都更案係由北市府財政局委託捷運局，公開甄選將捷股份有限公司為實施者之公辦都更案，都市更新權利變換計畫於110年4月15日核定實施後，更新範圍內有1戶不願拆遷戶，故實施者將捷公司依都更條例第57條向市府申請代為拆除或遷移。

北市府表示，自108年1月30日修正公布都市更新條例第57條以來，市府秉持在不辜負同意戶的期待及尊重未同意戶權益下，以公正立場、真誠聆聽態度了解雙方訴求，堅定推動都市更新決心，協助住戶更新重建。

對於不願拆遷戶，市府表示，目前工地施工中，為維護公共安全應即早搬離，更柔性勸導不願拆遷戶能夠成全已暫時搬離家園在外租屋、殷切期待完工進住新家的多數原住戶，早日安心返回家園。

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