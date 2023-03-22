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坪林百年來首家獨立書店開幕 透過書本交流體驗茶文化

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
坪林百年來第一家獨立書店「流域書店@北勢溪」開幕，吸引不少坪林民眾到場參與。圖／台灣藍鵲茶提供
坪林百年來第一家獨立書店「流域書店@北勢溪」開幕，吸引不少坪林民眾到場參與。圖／台灣藍鵲茶提供

時節過了春分，坪林百年來第一家獨立書店昨開幕，吸引不少坪林民眾到場參與，「台灣藍鵲茶」創辦人黃伯鈞表示，盼透過書本交流，讓茶葉文化來帶動農產的價值，未來大家要一起「打群架」，把茶葉賣出去。

「台灣藍鵲茶」在坪林開的獨立書店「流域書店@北勢溪」開幕，區長、議員及在地多位民眾皆到場參與。黃伯鈞表示，為推動坪林地方創生，創造下游消費者與上游水源地的多元對話模式，盼藉由書本交流，讓茶葉文化來帶動農產的價值，因此決定開設；書店的圖書分類包含自然、食農教育、心理、文化地景、茶葉及童書。

黃柏鈞認為，大家要一起打群架，把茶葉賣出去；書店以書作為載體，讓茶葉成為文化財走到下一個新階段，透過書店結合地方創生的能量，讓在地的朋友把這裡做為知識的集散地，是一個人人都可以進來的空間。

藍鵲茶營運長、流域書店負責人林宜平則說，未來將在坪林成立選書委員會，透過遴選的方式，推動每月一書的讀書會，讓能量在坪林紮根。坪林區長周慶珍說，這是坪林百年來第一家書店。

新北市議員陳儀君表示，書店位於坪林區水柳腳35號，店內也會不定期辦理講座，同時提供販售藍鵲茶、苗栗石虎米、屏東紅藜米等創新品牌商品，期待書店每天開，讓坪小坪中同學下課有地方去，遊客搭公車前也能採購產品、諮詢遊程。

書店開幕日除坪林農會、產銷班與在地相關的廠家參與外，還有荒野保護協會創會理事長李偉文、新北有機運銷合作社榮譽主席余三和、常務監事主席陳陸合及在地里長仕紳、農友共同出席；坪林國小優克莉莉表演隊也現場演出，活動高潮準備爆米香的炮座，由貴賓們拉炮慶祝。

坪林百年來第一家獨立書店「流域書店@北勢溪」開幕，吸引不少坪林民眾到場參與。圖／台灣藍鵲茶提供
坪林百年來第一家獨立書店「流域書店@北勢溪」開幕，吸引不少坪林民眾到場參與。圖／台灣藍鵲茶提供
坪林百年來第一家獨立書店「流域書店@北勢溪」開幕，吸引不少坪林民眾到場參與。圖／台灣藍鵲茶提供
坪林百年來第一家獨立書店「流域書店@北勢溪」開幕，吸引不少坪林民眾到場參與。圖／台灣藍鵲茶提供
坪林百年來第一家獨立書店「流域書店@北勢溪」開幕，活動高潮準備爆米香的炮座，由貴賓們拉炮慶祝。圖／陳儀君提供
坪林百年來第一家獨立書店「流域書店@北勢溪」開幕，活動高潮準備爆米香的炮座，由貴賓們拉炮慶祝。圖／陳儀君提供

坪林 茶葉 台灣藍鵲

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