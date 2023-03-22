來高雄VR體感劇院看演唱會 金曲製作打造《SESSION 180》

全台唯一結合5G網路和8K影像的高雄VR體感劇院，4月1日至5日推出《SESSION 180》VR音樂現場。由金曲獎製作人許哲珮和VR導演王品仁合作，帶領7組音樂人包括旺福、許哲珮、蘇珮卿、陳忻玥、恐龍的皮、十九兩樂團以及葉穎，共同打造21部VR演唱會，讓觀眾透過戴上VR眼鏡，享受音樂實境、虛擬現場。

高雄市電影館以VR視覺結合流行樂與劇場的沉浸式體驗，《Session 180》VR音樂短片以最高規格的3D VR拍攝技術，「一鏡到底」呈現音樂創作人私下最真實的全新表演型態，觀眾彷彿置身於「搖滾區第一排」，和藝人直接面對面，讓現場音樂撞擊全身的五感知覺。

音樂總監許哲珮表示，《Session 180》是全新的音樂體驗，過去的音樂演出只能在現場或透過螢幕觀賞，但VR技術的應用，讓觀眾可以身歷其境、感受音樂人演出的氛圍和情感。許用「靈魂出竅」來形容這次創作經驗，戴上VR眼鏡，真的會覺得來到你的練團室。

導演王品仁曾以VR短片《Vision》獲得多項國際影展的肯定，他帶領VR團隊前進音樂人的家裡或工作室，讓受邀的七組歌手首度曝光創作環境。王表示，過去的Live Session大多選在錄音室或表演空間拍攝，鮮少走進音樂人的私密創作空間，但寫歌創作的當下，往往是最珍貴的時光，所以決定探究每位創作者的秘密基地。

首度公開秘密練團室的旺福，帶來〈我當你空氣〉、〈迷你裙〉和〈兩個恰恰好〉三首歌曲，對於嘗試VR Live拍攝，團員也感到相當新鮮，尤其戴上VR眼鏡親自體驗後，每個人都驚訝不已。許哲珮也首度亮相北投居家空間，她特別演唱〈氣球〉、〈彈吉他就能快樂〉和〈時間博物館〉，歡迎樂迷來體驗全新的視覺與聽覺感受。

VR體感劇院在4月1日至5日，上映《SESSION 180》VR演唱會，7組歌手21首沉浸式音樂短片，打造專屬於樂迷的VR音樂虛擬世界。樂迷可以在20分鐘內，隨選任何歌曲、組裝VR音樂拼盤，盡情享受只有藝人和觀眾的音樂私密空間。4月1日起現場購票、預約場次，單張票價150元，憑大港開唱票券或高雄市電影館會員，更可享100元的特價。