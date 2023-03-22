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春分過後深澳娛樂漁業待命 載客海釣或從海上看象鼻岩

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市深澳漁港有不少美味海鮮小吃，圖為酥脆白帶魚。圖／新北市漁業處提供
新北市深澳漁港有不少美味海鮮小吃，圖為酥脆白帶魚。圖／新北市漁業處提供

農曆節氣春分到來，今天氣溫升高還有如夏日。新北市漁業處說，台灣北部海域風浪漸緩，深澳漁港擁有全國數量最多的娛樂漁船，民眾可利用時間安排搭船是出海賞景、海釣，或在港內享用平價美食

漁業處說，春分時節氣溫開始回暖，位在瑞芳區的深澳漁港，盛產小卷、透抽、白帶魚、鯖魚等沿近海漁獲，也是知名的海釣勝地，歡迎民眾前往體驗與魚鬥智、搏力，迎來勝利的喜悅。

瑞芳區漁會表示，春分後搭乘娛樂漁船出海，除了可以捕獲紅喉、馬頭魚、白帶魚等，也可以從海面上觀賞象鼻岩、酋長岩等奇特地景，或請船主繞往陰陽海欣賞大自然的調色盤，享受與陸上賞景截然不同的體驗。

漁業處說，想要前往深澳漁港，可以搭乘台鐵到基隆或八斗子火車站，轉乘基隆客運 791、1051，也可由台北車站搭乘國光客運 1811，客運都在「深澳發電廠站」下車，再步行沿著指標進入漁港。

深澳漁港有眾多CP值高的海鮮小吃，包括彈牙的小卷米粉，酥脆可口的白帶魚，軟嫩飄香的三杯鰻魚和外脆裏嫩的墨魚香腸。漁港內的海鮮樓旁有YouBike自行車，遊客可騎車在港內尋找美食。

深澳漁港停車方便，自行開車前往的遊客，若要觀賞奇特地貌，可以把車停在象鼻岩旁的第1停車場。想要搭乘娛樂漁船的人，則可以停在漁會大樓旁的第2、第3停車場。

漁業處表示，深澳漁港有提供免費Wi-Fi熱點，並設有智能觀光面板，協助遊客充分了解深澳漁港特色。從未去過深澳漁港的人，也可在行前透過深澳漁港觀光網站（https://fishery.takeneet.com），查詢娛樂漁船、美食、景點、停車場車位等相關資訊。想到海釣也可提前與娛樂漁船業者預約行程，詳洽漁業處官方網頁業者資訊（https://reurl.cc/O41dry）。

新北市深澳漁港有不少美味海鮮小吃，圖為小卷米粉。圖／新北市漁業處提供
新北市深澳漁港有不少美味海鮮小吃，圖為小卷米粉。圖／新北市漁業處提供
台灣北部海域風浪漸緩，新北市漁業處推薦民眾到深澳漁港搭乘娛樂漁船，出海賞景或釣魚。圖／新北市漁業處提供
台灣北部海域風浪漸緩，新北市漁業處推薦民眾到深澳漁港搭乘娛樂漁船，出海賞景或釣魚。圖／新北市漁業處提供
新北市深澳漁港停車方便，開車遊客可依行程選擇停車地點。圖／新北市漁業處提供
新北市深澳漁港停車方便，開車遊客可依行程選擇停車地點。圖／新北市漁業處提供
台灣北部海域風浪漸緩，新北市漁業處推薦民眾到深澳漁港搭乘娛樂漁船，出海釣魚或賞景。圖／新北市漁業處提供
台灣北部海域風浪漸緩，新北市漁業處推薦民眾到深澳漁港搭乘娛樂漁船，出海釣魚或賞景。圖／新北市漁業處提供
到新北市深澳漁港遊玩，可搭乘娛樂漁船出海，或在港區欣賞美景。圖為海天步道。圖／新北市漁業處提供
到新北市深澳漁港遊玩，可搭乘娛樂漁船出海，或在港區欣賞美景。圖為海天步道。圖／新北市漁業處提供

春分 美食 停車場 象鼻岩

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