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路中央號誌桿將遷移 基隆瑞芳間濱海自行車道險象環生

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
路中央號誌桿將遷移，基隆瑞芳間濱海自行車道險象環生。記者游明煌／翻攝
路中央號誌桿將遷移，基隆瑞芳間濱海自行車道險象環生。記者游明煌／翻攝

基隆市北寧路369巷口，基隆與瑞芳交界處，拆除舊有建物並設置濱海自行車道，但原巷口的號誌桿沒有一併移除，導致號誌桿變成在「路中央」。議員指雙向駕駛容易有錯覺，十分危險。公路總局和市府交通處表示，已先設置警示燈，3月底前會遷移號誌桿。

中正區長潭里長鍾麗美說，自行車道逢假日都有不少遊客及民眾來騎，但此處是基隆與瑞芳間要道，號誌桿在道路和自行車道的中間，自行車道口又有一處缺口，車行及人行方向十分混亂。

民眾表示，行人、自行車和駕駛的需求不同，去年車道啟用後，號誌桿就在路中央，造成民眾的錯亂，尤其是晚間視線較暗時很容易撞上，居民就常聽到有緊急煞車聲，一不小心汽車和自行車都可能撞上號誌桿，上面留有不少擦撞痕跡。

這處交通號誌桿有紅綠燈，位海科館旁北寧路369巷口，從瑞芳往基隆方向開，車輛多車速又快，駕駛視覺上容易被誤導，易發生車禍。自行車步道出入口也留有一個缺口，讓駕駛人視覺容易產生錯覺，以為車子可以進出。

議員許睿慈指出，自行車道的設置帶動觀光旅遊很好，但道路安全並沒有整體的規畫設計，才會造成現在有安全的問題，應移置妥善的位置。

市政府交通處交通工程科說明，北寧路因拆除原有建物增設濱海自行車道，北寧路369巷口號誌桿件未一併移設，致衍生用路人行車轉向安全疑慮，為交通行車及公共安全，交通處將緊急聯繫廠商盡速辦理號誌桿遷移作業，3月底前完成。

交通處表示，在未移之前，昨天已先派員先行完成設置太陽能警示燈及交通錐，提醒用路人行車安全。

自行車 車道 基隆

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