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汐止康寧街機車停車格難尋 會勘找地點增設

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區康寧街機車停車格一位難尋，新北市議員張錦豪會勘，協調居民意見找適合地點設置機車格。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區康寧街機車停車格一位難尋，新北市議員張錦豪會勘，協調居民意見找適合地點設置機車格。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區康寧街居住人口密集，停車位卻一位難求，在靠近湖前街口一帶，就有民眾反應機車位不足，所以，今(21)日新北市議員張錦豪會勘，除了協調居民意見找適合地點設置機車格，後續也將針對行人走路動線做改善，希望讓行人也有更友善的通行環境。

汐止康寧街往台北方向，在靠近湖前街口，因為，沿線都沒有機車格，不少民眾下了班就只能將機車停在住家樓下，不過，是紅線再加上康寧街車子本來就多，不方便也危險，所以，就有民眾跟里長陳情希望能夠規劃機車停車格。

湖光里長杜金泉說，住戶里民是希望爭取更多的機車格，缺乏車格停車秩序亂，還有因為康寧街車多，如果有規劃機車格也比較安全，會積極再跟住戶里民溝通。

新北市議員張錦豪表示，在康寧街521號這一帶，大概是湖光里、金龍里到北峰里沿線，因為沒有人行道，行人寸步難行，再加上附近也有機車格的需求，所以，今天到現場會勘，除了機車格以外，人行空間也要讓出來，不過，現場看還是有困難需要克服，必須整合地方還有社區的意見，因為，再增設一些機車停車格的話，行人就勢必得走到騎樓裡，但是騎樓部分是店家部分有封閉起來，這部分未來還是希望能找出改善辦法，讓整個康寧街一步一步的整合，讓行人走在康寧街能夠更安全。機車停車格也希望能再釋出一些空間，讓停車更有秩序，居民機車也有地方可以停放。

汐止

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