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近600位建築師大會 侯友宜籲攜手打造淨零城市

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席新北市建築師公會第5屆第3次會員大會。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今出席新北市建築師公會第5屆第3次會員大會。記者李成蔭／攝影

淨零碳及永續近期頗受重視，新北市長侯友宜今出席新北市建築師公會第5屆第3次會員大會時表示，未來要攜手公會提升建築效能，加速低碳轉型，提前達到2050淨零碳打造永續城市的目標，與國際無縫接軌。

新北市建築師公會於今於市府舉辦第5屆第3次會員大會，近600位建築師公會會員出席，侯友宜也出席並感謝建築師公會長期協助市府建照協審、變使室裝、社區建築師及容移協審等專業行政工作。

侯友宜進一步指出，市府在2019年曾發表「新北市地方自願檢視報告（VLR）」，包括加入脫煤者聯盟城市、2020年率先簽署氣候緊急宣言、2021年宣布「零碳翻轉、新北先行」及推出2030三大零碳藍圖都是開全國之先。而具體作為則有三重第二行政中心碳中和、大型開發案納入零碳設計與八里淨零示範區等建設，短期可以看到成果。

侯友宜強調，市府在2022年發布「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，自該年3月1日起，要求集合住宅之新領建照必須按車位數預留電動車位；政府機關新建大樓中的公務車位需全部預留電動車位，其餘車位須留設30%；非住宅類之新建工程也將依環保局規畫期程辦理留設充電車位比例。

工務局長祝惠美說明，因應氣候變遷造成熱島效應及2024年1月起申請開放空間獎勵案件，新北市推動「宜居建築」，在興建建築物景觀露台、複層立面等，除了要取得綠建築合格及標章外，也要取得建築能效1級標章，落實新北2050淨零白皮書，朝零碳城市的目標邁進。

新北市長侯友宜今出席新北市建築師公會第5屆第3次會員大會，並與公會幹部們合影。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今出席新北市建築師公會第5屆第3次會員大會，並與公會幹部們合影。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（左）與新北市建築師公會崔懋森理事長（右）共同感謝建築師們的協助，期許日後一同將新北市打造成永續城市。圖／新北工務局提供
新北市長侯友宜（左）與新北市建築師公會崔懋森理事長（右）共同感謝建築師們的協助，期許日後一同將新北市打造成永續城市。圖／新北工務局提供

侯友宜 綠建築 氣候變遷

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