近600位建築師大會 侯友宜籲攜手打造淨零城市

淨零碳及永續近期頗受重視，新北市長侯友宜今出席新北市建築師公會第5屆第3次會員大會時表示，未來要攜手公會提升建築效能，加速低碳轉型，提前達到2050淨零碳打造永續城市的目標，與國際無縫接軌。

新北市建築師公會於今於市府舉辦第5屆第3次會員大會，近600位建築師公會會員出席，侯友宜也出席並感謝建築師公會長期協助市府建照協審、變使室裝、社區建築師及容移協審等專業行政工作。

侯友宜進一步指出，市府在2019年曾發表「新北市地方自願檢視報告（VLR）」，包括加入脫煤者聯盟城市、2020年率先簽署氣候緊急宣言、2021年宣布「零碳翻轉、新北先行」及推出2030三大零碳藍圖都是開全國之先。而具體作為則有三重第二行政中心碳中和、大型開發案納入零碳設計與八里淨零示範區等建設，短期可以看到成果。

侯友宜強調，市府在2022年發布「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，自該年3月1日起，要求集合住宅之新領建照必須按車位數預留電動車位；政府機關新建大樓中的公務車位需全部預留電動車位，其餘車位須留設30%；非住宅類之新建工程也將依環保局規畫期程辦理留設充電車位比例。