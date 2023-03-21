蛋荒危機要顧營養 萬里里長募雞蛋送到弱勢家庭

蛋荒還在持續中，一般民眾一蛋難求，更別說是獨居與弱勢家庭，為了要照顧里內獨居老人與弱勢的營養均衡，萬里里長王傑倫募集雞蛋，一顆一顆收集，由志工協助裝袋，再一一送至獨居與弱勢家庭的手中，希望在蛋荒危機中，還有人能夠關注弱勢的需求，照顧他們營養無虞。

萬里里長王傑倫說，什麼都漲價，雞蛋缺貨更是有錢也買不到，憂心缺蛋缺久了，里內的獨居長輩、行動不便者或是弱勢家庭，久久都沒有辦法補充好的蛋白質，因此也為弱勢家戶募集到雞蛋，並親自送到家。此外，確診者也是送蛋對象，因為隔離在家對外物資取得不易，因此這次也特別送蛋到被隔離確診者的家。

獨居弱勢、行動不便以及弱勢家庭甚至是確診者，都是極需要擁有充足營養的族群，里長希望透過送雞蛋除了照顧到弱勢族群的營養均衡，更加也拋磚引玉，讓更多的善心來關注弱勢民眾的需求。