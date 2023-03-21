石門楓林大橋伸縮縫太吵了 公所改善盼用路更安靜

石門區的楓林大橋因為伸縮縫的高低差，讓車輛行經會產生噪音，為此區公所請廠商進場施工更換伸縮縫，區長曾明華到施工現場視察，工程預計將在三月底四月初就會完工通車，待重新開放後，用路人將可望有更舒適的用路感受。

石門區長曾明華指出，楓林大橋在民國91年落成使用至今，日前有民眾反應在靠近台二線路口的伸縮縫，開車經過都會發出聲音，隨即也請設計監造廠商來勘查，發現應是伸縮縫與路面的高低差所產生雜音，目前也請設計監造廠商進場施工更換，未來在完工之後，將有效改善車輛行經所產生的噪音問題。

更換工程進行中，區長曾明華除了到施工現場關心工程狀況與進度，也因為這條道路是通往知名景點富基漁港的道路之一，因此也特別瞭解還需要多久的工程時間，希望能夠盡快的完成更換工程，要提升用路安全、讓行車更平順、安靜，更加也要讓觀光道路暢通，讓遊客得以暢遊石門無障礙。