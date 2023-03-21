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忠孝西路機車上路滿3月僅1起事故 北市議員要求全開放

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市忠孝西路於2022年12月14日起開放機車夜間通行。圖／聯合報系資料照
台北市忠孝西路於2022年12月14日起開放機車夜間通行。圖／聯合報系資料照

北市忠孝西路禁行機車長達44年，於去年12月14日首度開放，限定23時至6時可讓機車行駛。北市議員李明賢今表示，開放機車後事故數從去年12月25件下降到今年2月14件，機車事故僅一起，發生在非開放時段誤闖而發生事故，要求交通局應全面開放機車通行；交通局回應，不排除研擬開放其他時段的方案，開放時段還要進一步確認。

李明賢表示，目前開放機車行駛的時間限23時至隔日6時，當初曾與台灣機車路權促進會抗議這是「假開放」；而交通局當時解釋是，忠孝西路公車路線多，公車進出站易與機車混流交織，基於行車考量安全，才會選擇在夜間時段公車班次較少且交通降較低的時段開放。

不過李明賢發現，新制實施屆滿3個月後，交工處統計每晚約400至500輛機車雙向通行，並以出城方向23時至24時約100多輛較多；其餘深夜時段機車行駛數量較少。

北市交通大隊統計，忠孝西路開放夜間機車行駛之後，12月車禍數25件（含機車一起），今年1月車禍數17件、2月車禍數14件，等於開放機車行駛後，車禍數呈現逐月下滑的趨勢，而機車近2個月零事故；而唯一起機車事故並非深夜時段，而是機車在非開放時段誤闖發生事故。

李明賢認為，即使3個月是小樣本，從數據來看仍可佐證開放機車行駛是「更便利也更安全」，這個數據也打臉交通局與部分人士「開放機車更危險」的奇怪主張。

李明賢說，目前開放深夜時段仍是為德不卒，根本無法滿足機車族群的上班通勤需求，應該立即檢討擴大開放時段，才是真正的開放。交通局應再檢討放寬時段，不能再以各種理由來牽拖推延，落實交通平權不能只是口號而已。

北市交通局回應，不排除研擬開放其他時段的方案，會繼續往下走，須看後續的相關評估結果及大家提出的方案，開放時段還要進一步確認。

交通局說，因先前有評估過，若忠孝西路引進機車，總數量約4000到6000多輛，若開放後對公車及機車等影響的相關交通配套需要進一步研擬，且交通局沒有說過「開放機車更危險」，當時選擇深夜開放是因公車數量較少、交通量較小，才會選深夜時段做開放第一階段。

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