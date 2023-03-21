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板橋第二運動中心流標2次 光復高中自由車基地先開幕

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北體育處投入11億在光復高中校內建板橋第二運動中心，打造150坪室內自由車的訓練基地。圖／新北體育處提供
新北體育處投入11億在光復高中校內建板橋第二運動中心，打造150坪室內自由車的訓練基地。圖／新北體育處提供

新北市已有18座國民運動中心，板橋人數已達55萬，一座運動中心已不敷使用，預計投入11億在光復高中校內建板橋第二運動中心，打造150坪室內自由車的訓練基地，現已流標2次，體育處長洪玉玲說正檢討招標內容，將在4月底前第3次招標，而光復高中校內大樓地下室的自由車訓練基地今先開幕。

新北市體育處長洪玉玲說，板橋第二運動中心位於光復高中校內，規畫有25米泳池、體適能中心、綜合球場、羽球場、韻律教室、自由車訓練室等，其中150坪室內自由車與智能健身教室，將成為學校選手訓練基地，也能推廣全民運動。不過已2次流標，現正在檢討招標內容，減少施作難度，預計4月底前第3次招標。

而光復高中則先在校內大樓地下室，耗資近700萬，打造66坪智能自由車訓練基地。新北教育局長張明文今帶領自由車選手一起體驗，一路騎進光復高中校門，宣布基地開幕。基地內設置固定式智能訓練台、移動式智能訓練台及專業型跑步機，搭配實拍道路影像，模擬出不同路面震動、變換檔位、上下坡的真實戶外騎乘感。

新北市體育總會自由車委員會教練劉家良說，以往因為沒有室內自由車練習場，總是受到天候因素影響，或者需要移地訓練。有了智能自由車訓練基地後，輔以專業訓練，選拔潛力選手，提升競爭實力，進而銜接參加國際賽會，為新北市爭取佳績。

屢屢獲得自由車競賽好成績的選手謝昊軒說，透過高科技智能訓練台，靜音、有力、準確的模擬，跟隊友連線競賽，讓室內自由車的訓練變得更加真實與有趣；另一位選手譚皓瑋也表示，有了移動式智能訓練台，可以架上自己的自行車來配合訓練，真實騎乘感貼近百分百。

新北市光復高中校內大樓地下室的自由車訓練基地今開幕。記者劉懿萱／攝影
新北市光復高中校內大樓地下室的自由車訓練基地今開幕。記者劉懿萱／攝影
新北市光復高中校內大樓地下室的自由車訓練基地今開幕。記者劉懿萱／攝影
新北市光復高中校內大樓地下室的自由車訓練基地今開幕。記者劉懿萱／攝影

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