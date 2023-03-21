北車K區地下街易主！誠品依約需恢復原狀 議員籲聯合稽查顧公安

台北車站K區地下街5000坪的經營權現為誠品生活，與台北市產發局市場處租約將至3月31日，未來將由東森購物接手經營，誠品生活依約規定應回復原狀，要求所有廠商需拆除櫃位裝潢及設備。北市議員應曉薇今邀集相關單位二度會勘，關心業者生計與消防安全，也建議市府聯合稽查；市府回應，廠商續留應與誠品生活討論，也確保市民公共安全，31日點交完畢。

東森購物1月宣布拿下該處經營權，目前營運的誠品生活與台北市產發局市場處合議終止租約，協議營業至3月底，依雙方合約規定，合約終止返還契約標的前，須將原先設置的相關品牌資產與設備搬遷移走。

北市議員應曉薇接獲陳情，25家廠商有意續留，卻遭要求拆除，明顯影響經營權與生計，直言拆除與重新裝潢的成本花費高、小本生意負擔不起，且拆除作業恐危及行經該區民眾的安全。

應曉薇指出，3月14日會勘廠商店鋪時，發現消防設備沒打開檢查，市場處也無倉庫備用鑰匙，批是重大場域管理疏失，今再度邀集市場處、建管處、消防局等單位到場。

她說，地下街每日通行達百萬人次，為保障誠品生活在裝修安全、預防火災等意外發生，市府建管處等單位可協助。尤其考量公安，拆除時可留通道，以便公務人員了解現況，但是20日市府人員無從入內，誠品生活惡意關門，根本無視公權力、藐視市場處，建議市府聯合稽查，顧及公共安全。

市場處長陳庭輝表示，市府租給誠品生活，恢復原狀本來就是其責任，但不能拆除公共走道設施的通風口、防煙垂壁等市府財產，基於全面封閉會影響通行，要求誠品生活需開放K6、K7通道，以便公眾通行，預計於31日依財產清冊完成點交。