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傳清除畜產等6大公司前朝人馬？ 北市：考量專業

中央社／ 台北21日電

北市蔣萬安上任快3個月，媒體報導北市府擬採內部調升及改派董事方式清除前朝在6大公司人馬。台北市產業局今天對此表示，考量專業，內部有好人選當然要給機會。

蔣萬安今天出席記者會時被問及此議題時指出，適才適所，大家都是團隊，不管在哪個崗位都要好好推動市政。

自由時報電子報報導，蔣萬安上任將滿3個月，北市府近日逐一改派包含台北捷運公司、悠遊卡公司、台北農產、台北漁產、台北畜產、台北花卉等6大公司法人董事代表，市府稱是回歸專業，但外界視為是清除前台北市長柯文哲舊勢力，目前畜產公司及漁產公司總經理人選將從內部的經理調升。

針對台北畜產、漁產運銷公司將從內部調升總經理人選，台北市產業發展局長陳俊安接受媒體電訪時表示，主要是考量專業，如果公司內部有好人選，當然要給機會，才能讓公司作業可無縫接軌。

他指出，北市府持股的6大公司總經理須與董事長配合，才由董事長評估及推薦人選，北市府做人選考核並非由董事長單獨決定，且考量人選要配合市府政策更要與董事長合作無間。至於內部調升接任總經理人選案，漁產公司目前較明確，畜產公司還在評估。

針對改派6大公司的法人董事代表席次，陳俊安表示，6大公司董事應回歸專業，原就評估要接受民間人才，因此才以公司業務及專業管理人作為考量。

曾任蔣萬安競選辦公室發言人鄭世維日前接任台北漁產公司董事長，蔣萬安競辦另一名發言人黃子哲於台北花卉公司3月初召開臨時董事會獲通過接任副董事長。6大公司還有台北農產、台北捷運、悠遊卡公司的人事待討論。

蔣萬安 北農 北市

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