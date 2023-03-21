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新北再投經費8千萬 侯友宜：7月底身障者持愛心卡可扣點搭捷運

聯合報／ 記者張曼蘋／即時報導
新北市長侯友宜今天感謝外川方企業捐贈1輛復康巴士，文傑建設續捐3輛。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜今天感謝外川方企業捐贈1輛復康巴士，文傑建設續捐3輛。記者張曼蘋／攝影

新北市力拚打造無障礙及友善高齡環境，新北市長侯友宜今宣布，自今年7月底開始，身心障礙者使用愛心悠遊卡每人每月480點的點數，除了可扣點免費搭乘北北基公車外，市府增加8千萬經費，讓優惠再擴大到雙北捷運，可享有原本的法定半價優惠外，7月底也可以直接從480點數內扣點，預計新北市共有17萬多名身障者受惠。

侯友宜表示，為了勵身心障礙者能積極參與社會活動，7月底起將擴大身障者愛心悠遊卡每月480點使用範圍，未來在點數額度內，除了可免費搭乘台北、新北、基隆市區公車外，也可以扣點搭乘雙北捷運，提供更多元交通工具選擇。

侯友宜表示，目前社會資源比較多集中在照顧65歲以上的身障者，但福利不該分年齡，應讓所有年齡層的身障者都受到照顧，因此雖然經費上有些壓力，但還是決定增加八千萬，讓愛心悠遊卡自七月底開始，不分年齡可扣點搭雙北捷運，「社會福利對身障者不用太省，我們要好好照顧他們。」

新北市社會局表示，身心障礙者使用愛心悠遊卡，每人每月可獲480點的點數，一點等於一元，原先身障者只能用點數搭乘北北基公車，若65歲以下身障者，要搭乘捷運等大眾運輸就需要另外儲值錢，如今更加碼可扣點數搭乘捷運，再加上法定

社會局表示，新北市府再收到4輛復康巴士，這12年來受贈646輛，目前新北的復康巴士數量居全國之冠，除了復康巴士外，另有低地板公車、無障礙計程車等無障礙交通服務，持續打造無障礙及友善高齡的生活環境。

新北市長侯友宜感謝企業捐贈復康巴士，並仔細聆聽結構。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜感謝企業捐贈復康巴士，並仔細聆聽結構。記者張曼蘋／攝影
新北市府再收到4輛復康巴士，這12年來受贈646輛，目前新北的復康巴士數量居全國之冠。記者張曼蘋／攝影
新北市府再收到4輛復康巴士，這12年來受贈646輛，目前新北的復康巴士數量居全國之冠。記者張曼蘋／攝影

身障者 捷運 新北 侯友宜 悠遊卡

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