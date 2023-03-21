快訊

獨／令人意外！挑戰洪孟楷 陳偉杰證實將參加國民黨立委初選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「減法」工程打造人本交通 要讓新北市民有感

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北今舉辦「2023市區道路人本環境推動」研討會，廣邀全國各縣市及產官學界共同交流。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦「2023市區道路人本環境推動」研討會，廣邀全國各縣市及產官學界共同交流。記者李成蔭／攝影

行人地獄」成為近期討論焦點，其中新北吸引不少青年家庭移居，用路也成為關心焦點。新北近年持續以減法工程打造人本交通，方便民眾通行，更打造通學廊道保障孩童安全，今還舉辦人本交通研討會，廣邀各縣市參與，分享人本交通及美學廊道經驗。

不少民眾都反映，道路上時常有變電箱，有時人行道較窄時，根本無法行走，更別提輪椅族通行；家長則說，校園周邊人行道過窄，有時甚至有人車交織情況，險象環生。近年持續改善下，行走已經更加方便。

新北工務局近年力推人本環境改善，也獲內政部多次得獎肯定，新北今舉辦「2023市區道路人本環境推動」研討會，廣邀全國各縣市及產官學界共同交流。新北副市長朱惕之指出，市長侯友宜上任後首推打造通學廊道，過程中除工務局，也邀公所、交通局、環保局及教育局等共同協調，有些讓校園圍牆退縮、有些移除變電箱，拓寬人行道，讓孩童上學更加方便及安全。

朱惕之說明，這些年來持續以「減法」工程改善人行空間，2018年至今已遷移1萬9070個阻礙人行道的變電箱及障礙物；養工處也說，4年來更新12萬1411平方公尺的人行道鋪面，完成55所學校周邊環境改善，提供學生友善無礙的通學環境。

朱惕之提到，隨著人本思維打造交通環境，人行陸橋或地下道也有不少閒置處，近年也持續拆除或填平，4年以來已拆除36座人行陸橋、封閉4座地下道，不僅提升人行安全也重現城市天際線。朱還說，未來幾年會陸續完成，至少達到80所學校的改善，並做好整體規畫，同時改善學校周圍環境。

朱惕之透露，這次研討會中最好的示範是打造美學環境，如府中雙城、三鶯文創整合計畫等，研討會下午也要帶大家實地走訪。府中雙城過去動線較為複雜，市府透過與台鐵、北捷協調用地，將廣場開闊，讓市民有更多活動空間，共創多贏；這樣的美學計畫，未來針對三蘆地區也已規畫以美學思維打造人本環境，包含蘆洲空中大學校園開放及通行改善計畫。

據了解，今日言討論是由內政部邀請新北主辦，廣邀各縣市政府工程及交通等單位參與，盼將新北經驗分享，也讓新北了解各縣市情況；與會人士表示，新北美學人本環境是其他縣市所沒有的，這次也盼藉由下午實地走訪，看能否交流及學習。

新北今舉辦「2023市區道路人本環境推動」研討會，新北副市長朱惕之主持。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦「2023市區道路人本環境推動」研討會，新北副市長朱惕之主持。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦「2023市區道路人本環境推動」研討會，廣邀全國各縣市及產官學界共同交流。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦「2023市區道路人本環境推動」研討會，廣邀全國各縣市及產官學界共同交流。記者李成蔭／攝影

人行道 新北 內政部 行人地獄

延伸閱讀

整理包／3月新制上路！2類人停發快篩 幼兒園不當管教最重罰60萬

找馬英九兩岸政策智囊補課？ 侯友宜：新北是台灣縮影

新北苗栗宜蘭現本土猴痘 預防接種最快22日開打

新北抽檢清明節應景食品9件不合格 豆製品、蘋果、奇異果入列

相關新聞

忠孝西路機車上路滿3月僅1起事故 北市議員要求全開放

北市忠孝西路禁行機車長達44年，於去年12月14日首度開放，限定23時至6時可讓機車行駛。北市議員李明賢今表示，開放機車...

北車K區地下街易主！誠品依約需恢復原狀 議員籲聯合稽查顧公安

台北車站K區地下街5000坪的經營權現為誠品生活，與台北市產發局市場處租約將至3月31日，未來將由東森購物接手經營，誠品...

蛋荒危機要顧營養 萬里里長募雞蛋送到弱勢家庭

蛋荒還在持續中，一般民眾一蛋難求，更別說是獨居與弱勢家庭，為了要照顧里內獨居老人與弱勢的營養均衡，萬里里長王傑倫募集雞蛋，一顆一顆收集，由志工協助裝袋，再一一送至獨居與弱勢家庭的手中，希望在蛋荒危機中，還有人能夠關注弱勢的需求，照顧他們營養無虞。

汐止康寧街機車停車格難尋 會勘找地點增設

汐止區康寧街居住人口密集，停車位卻一位難求，在靠近湖前街口一帶，就有民眾反應機車位不足，所以，今(21)日新北市議員張錦豪會勘，除了協調居民意見找適合地點設置機車格，後續也將針對行人走路動線做改善，希望讓行人也有更友善的通行環境。

石門楓林大橋伸縮縫太吵了 公所改善盼用路更安靜

石門區的楓林大橋因為伸縮縫的高低差，讓車輛行經會產生噪音，為此區公所請廠商進場施工更換伸縮縫，區長曾明華到施工現場視察，工程預計將在三月底四月初就會完工通車，待重新開放後，用路人將可望有更舒適的用路感受。

助好孕！蔣萬安拍板5新政 生2胎加倍抽社宅、私幼最高補5.2萬

台北市長蔣萬安今宣布5大催生助養好住新政，包括提高人口政策層級成立「人口對策委員會」；4月4日起第一胎生育獎勵加碼至4萬元；育有兩胎0至6歲家庭可「加籤」社宅，提高兩倍入住機會等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦