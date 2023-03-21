「減法」工程打造人本交通 要讓新北市民有感

「行人地獄」成為近期討論焦點，其中新北吸引不少青年家庭移居，用路也成為關心焦點。新北近年持續以減法工程打造人本交通，方便民眾通行，更打造通學廊道保障孩童安全，今還舉辦人本交通研討會，廣邀各縣市參與，分享人本交通及美學廊道經驗。

不少民眾都反映，道路上時常有變電箱，有時人行道較窄時，根本無法行走，更別提輪椅族通行；家長則說，校園周邊人行道過窄，有時甚至有人車交織情況，險象環生。近年持續改善下，行走已經更加方便。

新北工務局近年力推人本環境改善，也獲內政部多次得獎肯定，新北今舉辦「2023市區道路人本環境推動」研討會，廣邀全國各縣市及產官學界共同交流。新北副市長朱惕之指出，市長侯友宜上任後首推打造通學廊道，過程中除工務局，也邀公所、交通局、環保局及教育局等共同協調，有些讓校園圍牆退縮、有些移除變電箱，拓寬人行道，讓孩童上學更加方便及安全。

朱惕之說明，這些年來持續以「減法」工程改善人行空間，2018年至今已遷移1萬9070個阻礙人行道的變電箱及障礙物；養工處也說，4年來更新12萬1411平方公尺的人行道鋪面，完成55所學校周邊環境改善，提供學生友善無礙的通學環境。

朱惕之提到，隨著人本思維打造交通環境，人行陸橋或地下道也有不少閒置處，近年也持續拆除或填平，4年以來已拆除36座人行陸橋、封閉4座地下道，不僅提升人行安全也重現城市天際線。朱還說，未來幾年會陸續完成，至少達到80所學校的改善，並做好整體規畫，同時改善學校周圍環境。

朱惕之透露，這次研討會中最好的示範是打造美學環境，如府中雙城、三鶯文創整合計畫等，研討會下午也要帶大家實地走訪。府中雙城過去動線較為複雜，市府透過與台鐵、北捷協調用地，將廣場開闊，讓市民有更多活動空間，共創多贏；這樣的美學計畫，未來針對三蘆地區也已規畫以美學思維打造人本環境，包含蘆洲空中大學校園開放及通行改善計畫。