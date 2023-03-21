新北首座銀髮宅動土 老人基金會提長者租屋三困境

台灣人口逐漸老齡化，凸顯獨居老人居住問題，聲寶集團今動土興建銀髮宅，但月租金可能高達6萬元。弘道老人福利基金會表示，老人由於行動不便，在租屋上必須選擇有電梯的住處。但若經濟狀況不佳，部分則選擇鐵皮屋居住，房東也會擔心老人獨居發生狀況沒親人可連繫，導致老人租屋處處受到限制。

聲寶集團今於土城斥資20億元興建「橘青春」樂齡銀髮宅，規劃地上12層樓、地下4層樓，總樓地板面積5130坪的銀髮宅，全棟116間房只租不售，每單位15坪初估最高租金6萬元，預計2025年底完工。建物內除搭配醫療團隊，還有烹飪、瑜珈、桌游、體適能、戶外足湯等設施，樓頂還有空中花園、星光影音、露天吧檯等提供退休休閒生活。

新北市議員林金結表示，樂見聲寶集團首座銀髮宅坐落土城區，期待第二座、第三座能夠繼續蓋。高齡社會大家都會老，動土地點原是聲寶四廠，荒廢許久，土地可活化是地方之福，未來會增加長照站、全齡共融公園、公共托老中心，老人家住在橘青春，子女小孩住在隔壁大樓，也是三代同堂，讓老人安養、年輕人安心上班上學，提高幸福新北指數。

新北市議員卓冠廷則說，土城「橘青春」銀髮宅興建要感謝聲寶公司規劃，整合不同機能和服務融入社區，相信橘青春會是很好的典範。而土樹三鶯為雙北連外樞紐城鎮，但社會住宅不足市府應要更努力，截至2月底內政部統計，中央規劃中戶數達1萬4000多戶，新北市規劃中戶數僅2836戶，顯示新北市除已推動中社宅案外，應花更多力氣投資未來。

弘道老人福利基金會處長陳奐宇則表示，目前獨居長者能夠租的房屋類型有限，年長者不方便上下樓，因此老舊公寓不適合，經濟狀況有限只能租有電梯但很小間房子或是工廠鐵皮屋提供便宜價錢，行動安全與經費的部分是年長者租屋重要考量。另外，房東也擔心長輩若出事有沒有親友能夠聯絡，這也是房東考量是否出租給長者的原因。