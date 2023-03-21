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春分來好運到！ 幸運白花三葉草已在新北河濱百花齊放

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
野生白花三葉草現已在新北大都會公園綻放。圖／新北高灘處提供
野生白花三葉草現已在新北大都會公園綻放。圖／新北高灘處提供

今天是農曆中的「春分」，代表著馬上要迎接春季，成千上萬的野生白花三葉草現已在新北大都會公園綻放，民眾可親水及體驗美景，適合三五好友相約到當地回憶童年在草地上尋覓幸運草的時光，也共享春暖花開的美好時節。

新北高灘處指出，白花三葉草為豆科菽草屬植物，又名白花苜蓿、白荷蘭翹搖或白三葉草，植株型態為匍匐性多年生草本，台灣早期引進供為牧草及蜜源植物，覆蓋在地表具觀賞價值，同時是固氮植物，不僅可增加土壤養分，更具水土保持作用。

高灘處提到，白花三葉草亦為愛爾蘭的國花，被視為是幸運草，是天神給愛爾蘭守護聖花，其花語為「幸運」和「愛國」，寓意十分吉祥討喜。

高灘處長張修銘表示，每年白花三葉草盛開時，各路攝影師、網美或部落客等都會到新北河濱公園搶拍；另外，民眾若有到新北大都會公園春遊尋花時，也可至熊猴森樂園及辰光橋周邊走走踏春。

野生白花三葉草現已在新北大都會公園綻放。圖／新北高灘處提供
野生白花三葉草現已在新北大都會公園綻放。圖／新北高灘處提供

新北 愛爾蘭 春分

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