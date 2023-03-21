新北鶯歌都市計畫第三次通盤檢討 社宅旁將設12米道路解決交通問題

新北市鶯歌區部分老舊合法建物無法改建，且區內道路狹窄。新北市城鄉局啟動「鶯歌都市計畫第三次通盤檢討案」，除解決建物改建問題，配合鶯陶安居社宅，畫設12公尺計畫道路，另確定河川區範圍，都計預計3月21日發布實施。議員表示，樂見市府拓寬社宅旁計畫道路，日後社宅完工人流進駐，才不會衝擊交通。

鶯歌都市計畫發布第二次通盤檢討迄今已逾26年，因應近年來發展趨勢及民眾所需，城鄉局啟動通盤間討案。

新北市城鄉局長黃國峰表示，鶯歌地區有部分合法老舊建築，因現況未臨接建築線，恐無法改建，通檢後可把部分綠地用地，變更為綠地用地兼供道路使用，解決建築線指定問題，並保有開放空間使用。也把既成道路檢討納入都市計畫道路，以符使用需求，並同時保障人民財產權。

另外，此次通檢配合鶯歌溪排水治理計畫，調整鶯歌溪用地範圍，畫設為河川區及開放型公共設施用地，以作為都市滯洪或儲水空間，提高都市防洪能力，也配合重製作業，將都市計畫圖電子化，完備書圖精準度，並提高行政效率。

城鄉局指出，本次通盤檢討更是配合鶯陶安居社宅，畫設12公尺計畫道路，將拓寬原有狹窄道路，並預計配合2025年社宅興建完成前，開闢全段計畫道路，未來就能連接尖山埔路及建國路，以減輕周邊道路負擔，並提供未來社宅住戶便利的交通，健全該地區的交通路網。

新北市議員蘇泓欽表示，對於社宅旁要開闢計畫道路他樂觀其成，當地交通本就壅塞，原希望試著設置紅綠燈管控車流，不料卻無助益，他之前持續爭取計畫道路一定要先做好，以後社宅完工後人流進駐，才不會對地方造成衝擊。另，如果已經在使用的地被畫入河川區無法使用，市府推通盤檢討，也需要保有原有地主的權益。