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台北社子地區晚間大停電 台電：20時50分全數復電
台北市社子地區今(20)日晚間發生停電，台電表示，原因為社子變電所穿牆套管故障，20時50分全數復電。
台電表示，今日19時41分由於社子變電所穿牆套管故障，為保護其他設備與人員安全，線路自動啟動保護電驛動作切斷電源，影響社子及士林變電所饋線，造成台北市社子、士林、石牌、北投等地區用戶約29,302戶停電，台電立即進行分段轉供，陸續復電，士林變電所饋線於2分鐘所內轉供立即復電；社子變電所饋線亦同步由鄰近百齡、仙渡、石牌、士林等變電所饋線轉供陸續恢復，1小時內復電近九成，並於20時50分全數復電。
台電說明，穿牆套管係因帶電導線須從圍牆外穿過建築物水泥牆面進到變電所室內，為了避免帶電導體接觸到牆壁水泥材質，會以一個套管(穿牆套管)，將其與建築物隔離。此次事故由於穿牆套管故障所致，停電造成用戶不便，台電深表歉意，將持續加強線路設備巡檢及維護，努力減少停電事故發生。
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