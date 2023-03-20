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列管3287家違章工廠 新北送件率達9成8

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市經發局指出，列案納管之3287家廠商中，有3225家提交，送件比例達9成8。圖／新北經發局提供
新北市經發局指出，列案納管之3287家廠商中，有3225家提交，送件比例達9成8。圖／新北經發局提供

未登工廠改善計畫收件今截止，新北市經發局指出，列案納管之3287家廠商中，有3225家提交，送件比例達9成8。經發局長何怡明說，扣除53家無法送件，尚有9家廠商文件因以郵件寄送尚未送達。經發局將針對改善計畫補正、執行開設輔導課程，協助廠商合法化。

何怡明說，特定工廠登記取得必須經歷申請納管、提送改善計畫、實質改善及特定工廠登記4個階段，自2020年3月19日正式開辦以來，市府針對不同階段，透過輔導，如辦理改善計畫說明會、改善計畫撰寫會議等，已吸引1022家次業者參與，並提供最簡易、便民的服務供業者送件。

何怡明說，未來將以改善計畫撰寫質量、專家訪視輔導為重點，規畫相關課程與講座，協助業者補正改善計畫合法轉型並永續經營。

經發局補充，已申請納管但卻未提出改善計畫的業者多表示，因地主不同意、搬遷規畫中、經營評估等情況，未繼續提送改善計畫。若屬低污染業者搬遷至合法用地設廠，才能繼續生產，但屬高污染或有公安疑慮之未登記工廠，將加強查報執行，於改善期滿後即主動稽查，如屢未配合改善或停工，將停水停電。

公安 新北

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