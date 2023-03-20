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新北深坑行動治理座談聚焦輕軌 居民盼也重視公車班距問題

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
快速公車路線是深坑居民赴台北市的重要交通工具，不過不少居民認為尖峰時期班次不夠。圖／北市府公運處提供
快速公車路線是深坑居民赴台北市的重要交通工具，不過不少居民認為尖峰時期班次不夠。圖／北市府公運處提供

深坑區行動治理座談，不少里長聚焦交通議題，尤其是深坑輕軌，新北捷運局指出，歷經交通部通過，3月已送修正報告，接著將再轉送行政院。在地居民及里長表示，希望先解決尖峰時期公車班距問題；新北交通局回應，已在跟台北市協調增開，會再招募新的車輛及駕駛，滿足民眾需求。

新北市長侯友宜今赴深坑參與新北的第二場行動治理座談，不少里長與居民關注在地交通，尤其是輕軌及公車問題。在地居民表示，深坑對外交通方便有限，尤其要到台北東區、信義區等，都必須仰賴912路線公車，常常人太多都擠不上去，目前也難以再加開更多班次；希望輕軌能趕快有新進度，讓前往北市更加方便。

侯友宜於座談上特別指示捷運局做說明。新北捷運局表示，深坑輕軌可行性研究報告經過11次送審後，終於在去年12月經交通部審查通過，並在今年3月6日，依審查意見修正報告後，報交通部轉行政院審議；待政院通過後，接下來就可辦理綜合規畫。

居民反映，開心看到輕軌有進度，但現階段交通問題仍在，公車時常爆滿，尤其現在912路線公車，行經市政府捷運站及象山捷運站，若從北捷紅線象山回程，根本就擠不上車。

埔新里長游貫中表示，已經不少民眾為此困擾，他先前協調每日班次從60班提升至95班，但仍難負荷民眾需求，建議尖峰時期要一次開出兩班，才能讓民眾都搭上。新北交通局長鍾鳴時回應，已經跟台北市協調增開班次，北市也有意願，但問題是沒有駕駛人力，會再招募新的車輛及駕駛加入營運。

立委羅明才批評，深坑輕軌藍綠議員都同意，但行政院前院長蘇貞昌就任多年，任內多次都沒有通過。新北市議員陳乃瑜則說，現在已經通過可行性研究報告，接下來就是照進度走，希望期間市府要多採納民眾意見，不要像安坑輕軌一樣通車後才再改善細節。

新北市深坑區前往台北市信義區非常快速，開車僅要15分鐘，是不少深坑居民前往台北市的通行選擇，但行經公車數量在尖峰時期難以負荷民眾需求，深坑輕軌通車前更要重視該問題。圖／本報資料照片
新北市深坑區前往台北市信義區非常快速，開車僅要15分鐘，是不少深坑居民前往台北市的通行選擇，但行經公車數量在尖峰時期難以負荷民眾需求，深坑輕軌通車前更要重視該問題。圖／本報資料照片

安坑輕軌 深坑 公車

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