新北深坑行動治理座談聚焦輕軌 居民盼也重視公車班距問題

今深坑區行動治理座談，不少里長聚焦交通議題，尤其是深坑輕軌，新北捷運局指出，歷經交通部通過，3月已送修正報告，接著將再轉送行政院。在地居民及里長表示，希望先解決尖峰時期公車班距問題；新北交通局回應，已在跟台北市協調增開，會再招募新的車輛及駕駛，滿足民眾需求。

新北市長侯友宜今赴深坑參與新北的第二場行動治理座談，不少里長與居民關注在地交通，尤其是輕軌及公車問題。在地居民表示，深坑對外交通方便有限，尤其要到台北東區、信義區等，都必須仰賴912路線公車，常常人太多都擠不上去，目前也難以再加開更多班次；希望輕軌能趕快有新進度，讓前往北市更加方便。

侯友宜於座談上特別指示捷運局做說明。新北捷運局表示，深坑輕軌可行性研究報告經過11次送審後，終於在去年12月經交通部審查通過，並在今年3月6日，依審查意見修正報告後，報交通部轉行政院審議；待政院通過後，接下來就可辦理綜合規畫。

居民反映，開心看到輕軌有進度，但現階段交通問題仍在，公車時常爆滿，尤其現在912路線公車，行經市政府捷運站及象山捷運站，若從北捷紅線象山回程，根本就擠不上車。

埔新里長游貫中表示，已經不少民眾為此困擾，他先前協調每日班次從60班提升至95班，但仍難負荷民眾需求，建議尖峰時期要一次開出兩班，才能讓民眾都搭上。新北交通局長鍾鳴時回應，已經跟台北市協調增開班次，北市也有意願，但問題是沒有駕駛人力，會再招募新的車輛及駕駛加入營運。