新北海砂屋自治條例通過 首件停用案今開拆

海砂屋嚴重影響居住安全，甚至周遭環境安全，新北通過「海砂屋自治條例」，並於去年4月實施，迄今已有4案停止使用。新北工務局今於新莊區新泰路案拆除條例通過後首件停用案，預計一個月拆除完畢，並將原地重建規模地下2層、地上12層共28戶集合住宅，打造安全的新住家環境。

工務局指出，新北目前列管海砂屋計有82案，其中59案雖達得停止使用標準，但為慎重起見，將透過委員會依照建物氯離子含量、耐震能力、抗壓強度、重建整合程度及執照申請等作為案件執行之排序。

工務局說明，今天拆除的新莊區新泰路案計有15戶，在2022年9月依據「高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」（海砂屋自治條例）第7條停止使用，並於今日開始拆除，成為條例實施以來的拆除第一案；預計一個月拆除完畢並將原地重建規模地下2層、地上12層共28戶集合住宅。另外，已停止使用案件還有淡水區3案計64戶，其中有2戶逾期未搬離仍繼續使用，已依規定處建築物所有權人各新台幣5千元整。

工務局補充，為使住戶能盡早重建新家園，市府由工務局、都更處、住都中心等單位組成立專案小組，每月定期會議檢討個案進度，並主動提供都更訊息。為加速海砂屋重建，市府都更處在2022年9月1日發布實施「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」（防災2.0），已降低同意比率門檻，加速重建進度，另重建時如有需求，也可透過新北市住宅與都市更新中心申請專人法令宣導說明會。