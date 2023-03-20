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高麗菜價跌 台北市府發動員工團購、超市促銷

中央社／ 台北20日電
台北市市場處今天表示，北市批發市場大宗高麗菜均價已連續8天低於每公斤新台幣10元。本報資料照片
台北市市場處今天表示，北市批發市場大宗高麗菜均價已連續8天低於每公斤新台幣10元。本報資料照片

天氣回暖促使高麗菜產量過剩而價跌。台北市市場處今天表示，北市批發市場大宗高麗菜均價已連續8天低於每公斤新台幣10元，將發起員工團購和購貯蔬菜調節、超市促銷等措施。

市場處今天發布新聞稿表示，近期中南部地區因氣候穩定，高麗菜生長情形良好、供應量充沛，全台各果菜批發市場的高麗菜供應量持續增加，使得批發價格下跌，北市批發市場大宗高麗菜品項均價截至19日止，已達連8天低於每公斤10元。

為維護農民生計，市場處說，台北市政府將發動員工團購，以合理價格採購新鮮高麗菜；同時也請台北農產公司依購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，啟動盛產蔬菜促銷措施，明天起至26日在北市全聯超市辦理高麗菜每顆售價25元的促銷活動。

市場處表示，北市府及北農將持續與中央農政單位保持密切聯繫，隨時掌握各縣市蔬菜產地生長狀況，以維護農民生計。

高麗菜 北市 北農

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