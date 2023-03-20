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影／侯友宜第二場行動治理赴深坑區 解決地方問題

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導

新北第二場行動治理座談今下午於深坑區舉辦，會中不少里長提案，針對登山步道觀光規畫、山區住戶自來水延管、區內柏油道路路況改善等作討論。市府相關局處一一回應，目前都已獲得改善方案，也納入接下來會勘做優先處理。

新北市長侯友宜今下午出席深坑區行動治理座談，會前會後都一一向里長們問候，還適逢其中一位里長生日，侯主動提醒並祝賀，現場相當熱鬧。另外，侯向民進黨市議員陳乃瑜問候時，陳也呼籲侯若選總統要有更多經費建設深坑，不過侯未回應，周邊人員也趕緊說今僅談行動治理。

侯友宜表示，深坑這些年在里長、公所與市府共同努力下有很大改變，像舊深坑分駐所空間活化再利用於2020年拆除前棟建築，打造為60坪大廣場供遊客作為休憩場所，目前正改善後棟建物，盼改造成多功能交誼廳及工作坊，預計今年底完工後，持續活絡深坑老街。

去年11月完成賞桐秘境「萬福生態公園」的景觀改善工程，除翻新既有設施改善排水功能、新設共融性鳥巢鞦韆及體健設施外，更增設景觀平台串聯東南科大周邊步道。五月油桐花祭即將到來，適合民眾體驗自然與人文生態之旅。

這次會中也討論尚未解決的提案，包含景美溪岸邊自行車道延伸至深坑老街的工程。水利局表示，已取得私有地主的租賃意願，將待租金計算確認之後，辦理設計規畫，並向中央爭取工程補助經費。另針對於文山路一段31巷民宅岸邊地基掏空問題，水利局將派員進場施作。

另外，里長們這次也提出計6項提案，有里長建議應就深坑全區登山步道設計導覽圖、阿柔里公館後爭取自來水延管工程、改善區內柏油路路況等，相關局處也都已處理，或者會勘排入接下來施政重點。

民政局長柯慶忠表示，自108年行動治理座談會以來，深坑區各里長提案反映共計32件，至今已辦理完成30件，執行達成率92%。而為了深化里鄰服務、直接與基層面對面溝通，今年將持續走遍29區進行行動治理，持續傾聽民意、廣納建言。

新北新北市長侯友宜今下午出席深坑區行動治理座談。記者李成蔭／攝影
新北新北市長侯友宜今下午出席深坑區行動治理座談。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今下午出席深坑區行動治理座談，會前會後都一一向里長們問候。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今下午出席深坑區行動治理座談，會前會後都一一向里長們問候。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今下午出席深坑區行動治理座談，會前會後都一一向里長們問候。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今下午出席深坑區行動治理座談，會前會後都一一向里長們問候。記者李成蔭／攝影

深坑 侯友宜

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