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淡水屯山社區辦理食農教育 學童快樂插秧趣

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水屯山社區結合農會及國小插秧體驗活動，教導學生農業的重要性。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水屯山社區結合農會及國小插秧體驗活動，教導學生農業的重要性。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水屯山社區結合農會及國小今(20）日上午舉辦健康食農推廣教育，插秧體驗活動，市議員陳家琪也親自參與，並且捲起褲管陪伴著小學生一起下田插秧，藉由這個活動，教導學生，農業的重要性，小學生說，實際下田才知道原來農夫插秧這麼辛苦。

一群小朋友光著腳丫子，準備下到農田裡頭，由屯山國小校長鄒惠娟帶著學校的小朋友，徒步到屯山社區謝爺爺的農田，進行插秧體驗，接著將分配好的秧苗，一步一步慢慢的插進泥土當中，小學生說，實際下田才知道原來農夫插秧這麼辛苦。

市議員陳家琪也親自參與，並且捲起褲管陪伴著小學生一起下田插秧，議員表示，看到屯山國小的孩子相當幸福有這麼好的場地可以讓他們學習食農教育。

屯山國小校長鄒惠娟表示，其實淡水屯山比較遠離市區，以往都是以農產為主，藉由插秧讓孩子了解平常在吃的白米飯是如何而來的，也相當感謝社區長輩協助這次的活動，來教孩子如何正確的插秧。

而淡水農會總幹事高忠表示，農會與屯山國小舉辦已經有七年的時間，這次有一百位學生參與，藉由這個活動，也教導學生，農業的重要性，也了解到有機農業，是未來的趨勢，此外這一次，淡水農會也提供了秧苗，來支持這項活動。

屯山里長李永清表示，在屯山早期就是以淡水的大糧倉著稱，而這裡有相當充沛的大屯溪水灌溉，所種出來的稻米特別好吃，而這一次與學校舉辦插秧活動，不僅是能夠讓孩子真正體會農民在大太陽底下種稻的辛勞，藉此也教導孩子健康食農的觀念，讓孩子留下一個難忘的回憶。

淡水 小學

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