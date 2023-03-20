過馬路太危險 汐止基隆河步道江北橋段要改善

汐止基隆河自行車步道，每天運動休閒的人很多，不過，卻有好幾個斷點，造成民眾都得出步道過馬路，其中汐萬路及禮門街兩個路口，都是車子很多的路口，相當危險，所以，今(20)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，希望能夠將步道串聯，安全又方便。

智慧里長黃智明說，汐萬路跟禮門街交通流量非常的大，包括在基隆河步道騎自行車或是散步的民眾，甚至是早上還有買菜的民眾都會走這條路，假如說能夠從橋下做一條路直接貫穿的話，除了行人、騎自行車能夠更安全之外，也能夠讓基隆河整體的步道可以更有一貫性，那就非常完整了。

新北市議員張錦豪表示，在汐萬路江北橋頭，因為很多行人或是騎自行車來到汐萬路或是禮門街口，因為有兩座橋造成民眾都得要經過馬路，沒有辦法那麼安全舒適的穿越過去，必須人車爭道，所以，今天邀請了十河局、市府高灘處、公所等相關單位人員現場會勘，討論如何將這一段兩處基隆河自行車道斷點做改善。

張錦豪指出，如何從橋下銜接過去，會勘討論後，大家的共識是市府高灘處在下個月底前，提出增設自行車穿越江北橋及高速公路聯絡道橋的可行性評估方案，再跟十河局進行討論，希望能夠儘快的串聯，讓基隆河自行車道能夠更完善，也希望在今年會有成果出來。