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淡水消防園遊會好好玩 體驗地震車還有魔術秀

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市政府消防局第三大隊在淡水區觀潮廣場辦理大型消防宣導園遊會，可體驗地震車、消防哥哥的魔術秀，活動現場人潮踴躍非常熱鬧。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市政府消防局第三大隊在淡水區觀潮廣場辦理大型消防宣導園遊會，可體驗地震車、消防哥哥的魔術秀，活動現場人潮踴躍非常熱鬧。 圖／紅樹林有線電視提供

疫情解封之餘，為了讓大人小孩來到淡水老街可以用趣味的方式來學習防災知識，新北市政府消防局第三大隊於上週六在淡水區觀潮廣場辦理大型消防宣導園遊會，現場除了一般宣導攤位外，可體驗地震車、消防哥哥的魔術秀，還設有多種互動闖關關卡及表演活動，活動現場人潮踴躍非常熱鬧。

活動除了有許多的闖關攤位之外，現場還有地震體驗車、滬尾宣導館的沉浸式互動教學及VR消防遊戲設備體驗，另今年新北市政府消防局最新推出的AR遊戲宣導攤位也在園遊會中，更邀請摺汽球達人、以及相當感謝文化國小扯鈴及疊杯社小朋友精彩的開場演出，另外更有消防哥哥魔術秀，為活動過程帶來精采內容更讓參與的小朋友玩得不亦樂乎。

新北市消防局竹圍分隊長鄭凱蔚表示，這場活動主要讓民眾共同參與學習消防新知識，也感謝蔡錦賢議員辦公室秘書、鄭宇恩議員辦公室助理、陳偉杰議員辦公室顧問及陳家琪議員親自蒞臨現場體驗活動，而消防局也不斷追求創新，宣導的器材、方式及人員都得跟上腳步，防火及防災教育就是其中的一環，用趣味園遊會的方式融入防災教育，更讓親子共同學習正確消防新知識。

淡水

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