平溪清明節人潮多 納骨塔法會要交通管制
清明節連假將至，為提供給慎終追遠的民眾完善環境，平溪區公所近日針對各公墓開始進行道路除草工作，另外在4月4日和5日，平溪第一公墓納骨堂也會連兩天舉行清明法會，屆時也會有交通管制措施，請民眾多加留意。
平溪第一公墓納骨塔地理環境清幽、交通便利、收費平價等，也吸引鄰近石碇、深坑、瑞芳、汐止等區市民申請使用，去年平溪區公所更新增一千多神主牌位，不過隨著清明法會將至，停車位稍嫌不足，區公所也將在4月4日和5日一連兩天進行交通管制，以使掃墓車潮進出流暢。
平溪區區長李天民說，由於掃墓期間常有零星山林火災的發生，因此也呼籲到平溪掃墓的民眾，切勿自行焚燒雜草，燃燒金紙時務必減量並小心用火，避免公共危險發生，納骨堂法會期間也有消防隊現場提供民眾水袋，請民眾多加利用。
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