三芝櫻花季活動開幕 粉色花海還有兩週花期

三芝的三生步道櫻花季活動上週六(18)日開幕，現場嘉賓雲集，一同在三生步道公園見證粉色櫻花齊開的盛況，而開幕活動之後，三生步道上的櫻花花期大約還有10到14天，三芝區公所也歡迎民眾把握櫻花季的尾聲，趕緊來到三芝一睹粉色櫻花開滿步道的美麗景象。

三芝區長賴小萍說，3/18、19兩天只是櫻花季的開幕活動，未來還有兩週的時間，可以欣賞美麗的吉野櫻、八重櫻盛開景緻，此外，開幕現場還可以見到充滿地方創生能量的在地藝術家與小農攤販，讓來賞花的民眾還能體驗滿滿三芝味的市集，還有豐富的體驗活動與充滿日式風情的鳥居與燈飾佈置，讓來賞櫻的民眾不用出國，也可擁有滿滿的日本旅遊感受。

而剛從日本考察回來的市議員陳偉杰表示，到日本考察那幾天，好多人都邀約去看櫻花，不過看來看去還是三芝櫻花最美，不論是櫻花樹下的步道，還是步道旁充滿三芝地方特色的市集，都相當的美好，讓來賞花的民眾不只有花可以看，還能體驗最在地的濃濃三芝人文。

市議員陳家琪說，感謝公所與市府團隊的用心，舉辦三芝櫻花季活動，讓整個北台灣的民眾，來到三芝賞花，除了看見三芝的美麗花海，還能透過市集認識三芝在地特色與特產，加上遼闊的步道景色，讓人擁有療癒、放鬆身心的不同感受。

櫻花季除了到三芝三生步道賞櫻，在興華驛站二層的農業及藝術教育中心還有『賦得櫻陶』陶藝展以及茶藝茶席講座活動，讓民眾充分感受粉紅櫻花之美，還融合在地農業與藝術特色，展現三芝在地人文薈萃的風貌。