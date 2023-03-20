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大稻埕民宅見證常民生活 登錄歷史建築再添安西街一處

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
大同區「安西街21巷1號」為大稻埕內的民宅，今登錄為歷史建築。圖／文化局提供
大同區「安西街21巷1號」為大稻埕內的民宅，今登錄為歷史建築。圖／文化局提供

大同區「安西街21巷1號」為大稻埕內的民宅，建築特色為住宅型式的中門，另兩側對稱開窗，且建物正立面為上釉面磚材料罕見、花紋獨特，具1920年代的審美觀特性，更是見證過去街區脈絡及常民生活，今由台北市文化局文資審議會審查登錄為歷史建築

文資委員會勘後表示，該處是在1922年、大正11年，首次登記為土木造瓦葺平家，1922至1946年期間修建為2層樓，為一坎一進格局，建築立面外觀有精美的洗石子裝修，1樓貼淺色面磚，2樓為清水紅磚。

另外，門窗、室內隔間與房間地坪尺二磚，以及唭哩岸石承重牆皆為原物，施工精緻，2樓並保存部分竹節排水管，保存日治時期的材料與工法。加上建築物位於傳統街區巷弄，可見證過去街區的脈絡及常民生活，建築保留當時建造材料及藝術。

所有權人委託建築師呂大吉表示，該處見證過去街區脈絡及常民生活，可與周邊建築共同形成大稻埕地區的生活狀況，表現大稻埕發展的多樣面貌，盼能取得文資身分，減少該處的開發壓力，因此後續於修復及再利用計畫，將著重2樓建築考證及人文歷史調查。

文資委員丘如華表示，許多觀光客都指名要去參觀大稻埕的歷史，因此在地是否有歷史文化的展示讓遊客體驗是重要議題，近年來一直在推動巷弄文化，該處周邊也有類似的建築案例，但卻已經因為開發而封死，如今此處所有權人願意提出保存意願，若是能取得身分的話，也能避免此處因為開發而慢慢消失。

經文資委員過半數同意，因此，審查會議決議大同區「安西街21巷1號」登錄為歷史建築。

歷史建築 大稻埕

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