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北市數位內容創新中心2026年啟用 可創造3500職缺

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
「台北市數位內容創新中心BOT案」興建總樓地板面積約2萬8000坪，將打造為黃金級綠建築及鑽石級智慧建築。圖／北市產發局提供
「台北市數位內容創新中心BOT案」興建總樓地板面積約2萬8000坪，將打造為黃金級綠建築及鑽石級智慧建築。圖／北市產發局提供

北市府今在內湖舉行台北市數位內容創新中心開工動土典禮，由市長蔣萬安與緯創總經理林建勳等人共同執鏟，預計於115年9月啟用營運，盼打造孕育數位內容產業創新發展及人才基地，並將結合內湖周邊相關產業，深化群聚能量。

蔣萬安致詞時表示，台灣穩居位於全球第20名之數位內容市場，台北市更是積極推動數位轉型，致力數位內容產業發展，而台北市數位內容創新中心將是北市府推動數位內容產業的重要基地，也是成為數位創新城市的關鍵里程碑。

蔣萬安說指出，數位內容創新中心民間投資金額超過新台幣62.5億元，透過公私協力夥伴合作關係，結合周邊既有數位、媒體產業，可擴大內科產業群聚效益，發揮區位優勢帶動數位內容服務發展，促成數位內容產業跨域整合，全案預計培育140家新創事業、引進超過13億元投資金額，將成為國際級數位內容創新中心，成為全國指標案例。

「台北市數位內容創新中心BOT案」興建總樓地板面積約2萬8000坪，將打造為黃金級綠建築及鑽石級智慧建築。主體事業包括育成中心及創意交流空間等，提供數位內容關聯產業及創新活動之工作、交流及展示使用，合計面積超過6500坪，由緯創集團將、工研院協力營運管理；其餘附屬使用項目則供數位內容產業、資通訊產業及相關支援產業等廠商進駐。

北市產發局表示，預估在50年契約期間內，可創造至少57億元的政府收益，預估帶來3500個以上的就業機會。該BOT契約還訂有「超額利潤回饋機制」，未來民間的經營愈好，政府獲得的收益也會愈高。

「台北市數位內容創新中心BOT案」興建總樓地板面積約2萬8000坪，將打造為黃金級綠建築及鑽石級智慧建築。圖／北市產發局提供
「台北市數位內容創新中心BOT案」興建總樓地板面積約2萬8000坪，將打造為黃金級綠建築及鑽石級智慧建築。圖／北市產發局提供

北市 蔣萬安

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