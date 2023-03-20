北市府稱台灣燈會1256萬人次參與「實為858萬」 議員批膨風

「2023台灣燈會在台北」於2月底落幕，北市觀傳局公布參觀人次高達1256萬，但根據資訊局大數據中心統計，參觀總人次約800萬，與觀傳局數字相距甚遠。觀傳局坦言，不瞭解數字統計方式，該數字為交通部長王國材在閉幕式喊出；北市議員何孟樺則揭露，逐日人次資料皆為北市府提供給交通部，膨風才推給中央已經來不及了。

何孟樺今在Facebook發文，她說日前向觀傳局索要台灣燈會1256萬人次統計數據，但對方死都不給，先是稱相關數據是依照資訊局大數據中心統計，後來又改口說沒有這個數字，一拖再拖。最後轉向資訊局索資，才發現詳載每日各燈區的參觀總數為858萬2598人，批評陳淑慧極其傲慢、藐視議會職權。

何孟樺表示，觀傳局好大喜功、浮報成果數據，不僅詐欺全台灣、詐騙台北市民，甚至騙了台北市長蔣萬安。台灣燈會舉辦34年來，首見地方政府詐欺成果的案例，858萬參觀人次不僅創下近9年新低，甚至比台中、高雄、屏東、嘉義、苗栗、雲林、桃園辦的台灣燈會都慘。

何孟樺說，蔣萬安說要「讓全世界看到台北」，看到的卻是充滿詐欺、浮報、官僚文化的台北。她要求蔣萬安立即出面向市民道歉，並撤換觀傳局長，批評陳淑慧是只會作秀、極盡諂媚的爛官，不配擔任任何官職。

針對2023台灣燈會到訪人數統計相關資訊，觀傳局說明，燈會辦理期間，每日都由指揮中心整理到訪人數統計並做成紀錄，其中資訊局提供之「858萬2598人次」數據，僅為總數據其中一部分，最終加總數字為1235萬7162人。

北市觀傳局說，「2023台灣燈會參觀人次逾1256萬」為交通部王國材部長於2月19日台灣燈會閉幕式致詞中對外公開，計算方式觀傳局並不了解，為尊重中央與地方合作、統一發佈慣例，且雙方數據相差不遠，故以1256萬人次做為統一數字。