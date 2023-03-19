三峽綠茶季開跑 9業者合推限量青柑奶綠
第三屆「三峽綠茶季」登場，現場有78個攤位，其中9家業者合作推出，三峽茶種青柑的限量奶綠飲品，現場還有國寶級製茶大師黃文雄，展示龍井茶揉茶技巧。國立台北大學也彙集17家茶行創業故事，茶區觀光景點的觀光護照，帶民眾走讀三峽茶產業。
新北市府與北大合作舉辦第三屆「三峽綠茶季」，新北市副秘書長張其強說，今年綠茶季以野餐為主題，聯合在地社區、區公所、茶農與商家及青年，創辦屬於三峽野餐生活，串聯綠金碧螺春、藍金藍染產業及鶯歌陶瓷產業，打造三鶯深度體驗。
北大校長李承嘉說，北大致力與在地各組織串聯，以碧螺春為主題，由師生深耕社區，結合論壇及藝術等讓社區居民認識在地產業，推動大學生從做中學理念，共同創造學校與社區不同風貌，讓三峽成為新北市享生活、慢旅行的文化城。
活動現場除有三峽國寶茶師黃文雄率領子弟，表演手工揉捻製作手壓龍井茶外，在地青農、大學生也調製綠茶奶蓋、青柑奶綠，透過以茶入食的觀念，展現傳統與創新概念。張姓民眾表示，自己是第二次參加野餐派對，今年不僅攤位增加，還跟家人一起體驗泡茶、與茶師交流互動，十分難得。
新北市農業局長李玟說，市府推動農業創生，「青柑綠奶」茶品在9家商家限定販售，另外三峽區公所4月份推出茶鄉輕旅行，三峽區農會也預計在4月舉辦碧螺春評鑑，將推出得獎好茶。北大也將在4、5月份辦理6場次茶席體驗活動，民眾可至北大海山研究中心臉書(https://www.facebook.com/haishan.ntpu/)查詢。
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