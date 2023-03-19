三峽綠茶季開跑 9業者合推限量青柑奶綠

第三屆「三峽綠茶季」登場，現場有78個攤位，其中9家業者合作推出，三峽茶種青柑的限量奶綠飲品，現場還有國寶級製茶大師黃文雄，展示龍井茶揉茶技巧。國立台北大學也彙集17家茶行創業故事，茶區觀光景點的觀光護照，帶民眾走讀三峽茶產業。

新北市府與北大合作舉辦第三屆「三峽綠茶季」，新北市副秘書長張其強說，今年綠茶季以野餐為主題，聯合在地社區、區公所、茶農與商家及青年，創辦屬於三峽野餐生活，串聯綠金碧螺春、藍金藍染產業及鶯歌陶瓷產業，打造三鶯深度體驗。

北大校長李承嘉說，北大致力與在地各組織串聯，以碧螺春為主題，由師生深耕社區，結合論壇及藝術等讓社區居民認識在地產業，推動大學生從做中學理念，共同創造學校與社區不同風貌，讓三峽成為新北市享生活、慢旅行的文化城。

活動現場除有三峽國寶茶師黃文雄率領子弟，表演手工揉捻製作手壓龍井茶外，在地青農、大學生也調製綠茶奶蓋、青柑奶綠，透過以茶入食的觀念，展現傳統與創新概念。張姓民眾表示，自己是第二次參加野餐派對，今年不僅攤位增加，還跟家人一起體驗泡茶、與茶師交流互動，十分難得。